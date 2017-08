Überschwemmungen in Texas "Harvey" wird schwächer - und extrem teuer

Nach Tagen der Katastrophenmeldungen gibt es endlich auch positivere Nachrichten aus den von "Harvey" betroffenen Gebieten in den USA. Das nationale Hurrikanzentrum meldete, der Tropensturm habe weiter an Stärke verloren. In der besonders betroffenen Millionenmetropole Houston verbesserte sich die Lage leicht: Am Mittwoch schien dort erstmals wieder die Sonne, die Pegel gingen in einigen Gebieten leicht zurück. Die Küstenwache meldete, vier Häfen an der Küste Texas würden tagsüber wieder geöffnet.

Das Hurrikanzentrum warnt aber noch immer vor lebensbedrohlichen Bedingungen. Und das Ausmaß der Flutkatastrophe wird immer sichtbarer. "Harvey" war der stärkste Hurrikan in Texas seit mehr als 50 Jahren - und allein dieser Bundesstaat braucht nach Einschätzung von Gouverneur Greg Abbott womöglich mehr als 125 Milliarden Dollar von der US-Regierung für den Wiederaufbau.

Angesichts der Größe des betroffenen Gebietes könnten 125 Milliarden nicht ausreichen, sagte Abbott. Diese Summe war 2005 nach dem Hurrikan "Katrina" zur Verfügung gestellt worden, der damals unter anderem New Orleans zerstörte.

"Harvey" war am Freitag erstmals in Texas auf Land getroffen; seither kämpft die Gegend mit den verheerenden Folgen. Binnen weniger Tage fielen in dem Staat mancherorts bis zu 125 Zentimeter Regen - ein Rekord für das Festland der USA. Inoffizielle Schätzungen gehen von mehr als 20 Todesopfern aus, der Sender CNN etwa sprach von mindestens 28. Zehntausende Bewohner mussten in Notunterkünfte ausweichen.

In Beaumont und Port Arthur fielen innerhalb von 24 Stunden 66 Zentimeter Regen. Beide Orte liegen nahe der Grenze zu Louisiana - also in der Gegend, wo "Harvey" in der Nacht zu Mittwoch zum zweiten Mal auf Land getroffen war. Am Donnerstag sollte er Mississippi erreichen.

Sorge vor Explosion in Chemiefabrik

In einer unter Wasser stehenden Chemieanlage bei Houston droht eine Explosion. "Wir bereiten uns in Crosby auf das vor, was wir als das schlimmste Szenario einschätzen", sagte der Chef der US-Filiale des französischen Konzerns Arkema, Kenneth Rowe. Derzeit stehe das Wasser in der Fabrik 1,80 Meter hoch.

Die in der Fabrik gelagerten Chemikalien müssen nach Angaben der Firma dringend gekühlt werden. Jegliche Stromversorgung sei ausgefallen, sagte Rowe. Es gebe nun keine Möglichkeit mehr, eine Explosion zu verhindern. Die Mitarbeiter der Anlage seien in Sicherheit gebracht worden.

Rowe versicherte, dass es Notfallpläne gebe und erinnerte daran, dass die Anwohner der Chemiefabrik bereits am Dienstag in Sicherheit gebracht wurden.

Video: Bürgermeister verhängt Ausgangssperre in Houston

Video AFP

Marine, Mexiko, Promis - alle helfen

Um die Rettungsarbeiten in den überfluteten Gebieten in Texas zu unterstützen, schickt die US-Marine zwei Schiffe vor die Küste des Staates. Sie sollten am Donnerstag von Norfolk in Virginia auslaufen, teilte die Marine mit. Beide Schiffe sind dafür ausgestattet, medizinische und logistische Unterstützung zu liefern. Sie wurden mit Lebensmitteln beladen.

Hilfsangebote kamen auch aus Mexiko und Venezuela. US-Außenminister Rex Tillerson dankte seinem mexikanischen Kollegen Luis Videgaray am Mittwoch bei einem Treffen in Washington für das "großzügige" Angebot in diesen "sehr, sehr schwierigen Zeiten". "Wir sind Nachbarn, wir sind Freunde und Freunde machen so etwas", fügte er hinzu. Die von Mexiko angebotene Summe nannte Tillerson nicht.

Venezuela wolle bis zu fünf Millionen Dollar für betroffene Familien in Houston und Corpus Christi zur Verfügung stellen, sagte Außenminister Jorge Arreaza und sprach von von einer Geste der "Solidarität jenseits aller politischen Differenzen".

Video: Wie rote Feuerameisen Sturm "Harvey" trotzen

Video Texas State Parks

Auch zahlreiche Prominente hatten in den vergangenen Tagen angekündigt, für die Opfer von "Harvey" zu spenden, darunter die Schauspieler Sandra Bullock, Kevin Hart, Amy Schumer, Leonardo DiCaprio und Sängerin Beyoncé. Oscar-Preisträger Jamie Foxx kündigte in einer Videobotschaft auf Instagram an, dass am 12. September eine große Fernseh-Spendengala geplant sei.