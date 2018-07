"Das Wasser ist der Feind", hatte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai in Thailand gesagt. In der Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non stieg der Wasserspiegel demnach teils auf Augenhöhe eines Erwachsenen - und behinderte die Arbeiten der Rettungskräfte. Hunderte Helfer versuchten seit Tagen, zwölf Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren sowie ihren Fußballtrainer in der Höhle zu finden. Am Montag hatte es geregnet, der Wasserstand war noch einmal gestiegen.

Dann, am späten Montagabend, die erlösende Nachricht: "Unsere Spezialkräfte haben die Menschen wohlbehalten gefunden", sagte Gouverneur Narongsak Osotthanakorn.

Doch damit ist der Einsatz noch nicht abgeschlossen. "Wir müssen zu hundert Prozent sicher sein, dass sie gefahrlos herauskommen können", sagte Osotthanakorn. Es werde am Dienstag noch nicht möglich sein, die zwölf Jungen und ihren Coach zu bergen. Dies sei das Einzige, was er bestätigen könne. Zugleich wies er Medienberichte zurück, wonach die Rettung mehrere Monate dauern könne.

Laut Angaben der thailändischen Armee erhalten die Fußballer Nahrung für vier Monate sowie Tauchtraining. Währenddessen soll das Wasser in der verwinkelten, rund zehn Kilometer langen Höhle weiter abgepumpt werden.

Es gehe den Teenagern relativ gut, sagte der Provinzgouverneur weiter. "Keiner der Jungs schwebt in Lebensgefahr. Die meisten haben kleinere Gesundheitsprobleme." Ein Arzt sei zu den Jungen geschickt worden, um sie zu untersuchen. Ihnen seien Medikamente und Energiedrinks gegeben worden.

Video: Vermisste Jugendfußballer lebend gefunden

Video Reuters/Thai Navy Seal

Ein Video der Einsatzkräfte zeigte die Kinder im Inneren der Höhle im Schein von Taschenlampen - erschöpft aber überglücklich. Ein Kind im Video fragt: "Welcher Tag ist es?". Ein anderes verbeugt sich offenbar und sagt: "Danke." Außerdem fragt ein Junge, ob sie jetzt aus der Höhle rauskönnten - sie hätten Hunger. Der Taucher antwortet ihnen mit britischem Akzent: "Nein, heute noch nicht."

Die Taucher, ein Team von Experten aus Thailand, Großbritannien und Australien, waren mehr als drei Kilometer weit in die Höhle eingedrungen. Sie liegt in der Nähe der Grenze zu Myanmar und Laos und ist eine der längsten Höhlen des Landes. Die Kinder wurden auf einem höhergelegenen Felsvorsprung vermutet, der Pattaya Beach genannt wird. Tatsächlich wurde die Fußballmannschaft noch 300 bis 400 Meter weiter entfernt gefunden, da auch der Vorsprung überflutet war, wie der Gouverneur mitteilte.

Die jungen Fußballer und ihr Trainer waren am 23. Juni nach einer Trainingseinheit in die Höhle in der Provinz Chiang Rai eingestiegen. Offensichtlich war die Gruppe von einer Sturzflut überrascht worden und hatte sich vor dem ansteigenden Wasser immer tiefer in die Höhle gerettet. Details zum Hergang sind bisher aber unklar. In der Nähe des Höhleneingangs wurden ihre Fahrräder, Fußballschuhe und Rucksäcke gefunden, im Inneren der Höhle ihre Handabdrücke und Fußspuren.

Die Eltern der Vermissten hatten tagelang vor der Höhle ausgeharrt. Am Montagabend brach dann Jubel aus. "Welches Team hat heute die Meisterschaft gewonnen", fragte ein Vater. "Das Team der Moo Pah Academy!", antwortet ein anderer fröhlich. Das ist die Mannschaft im Inneren der Höhle.