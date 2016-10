Verstorbener König Bhumibol "Er war ein Engel auf Erden"

Ganz in schwarz gekleidet haben Millionen Thailänder in tiefer Trauer Abschied von ihrem toten König Bhumibol genommen. Zehntausende knieten an den Straßen, als der Leichnam mit einer langen Wagenkolonne vom Krankenhaus in Bangkok zum Königspalast gebracht wurde. Die Menge schwieg, viele der Menschen weinten.

Einige hatten sich bereits in der Nacht Plätze gesichert. Sie hielten am Morgen Porträts des Königs oder auch Geldscheine mit seinem Konterfei hoch. Der Monarch war nach 70 Jahren im Amt am Donnerstag nach langer Krankheit gestorben. Er wurde 88 Jahre alt und war der am längsten amtierende Monarch der Welt.

Kronprinz Maha Vajiralongkorn führte als Thronfolger im Großen Königspalast die ersten Trauerzeremonien an. Der 64-Jährige saß in weißer Uniformjacke allein auf dem Ehrenplatz, eine schwarze Trauerbinde am linken Arm. Anders als sein Vater wurde er nicht unmittelbar zum König proklamiert. Er wolle zunächst trauern, wie Regierungschef Prayut Chan-o-cha überraschend mitgeteilt hatte.

Video REUTERS

Prem Tinsulanonda, der 96-jährige Vorsitzende des Thronrats, hat gemäß der Verfassung in der Zwischenzeit die Rolle des Staatsoberhaupts inne. Sirikit, die 84-jährige Witwe des verstorbenen Königs, befindet sich nach einem Schlaganfall 2012 in einem Krankenhaus. Die Militärregierung hat eine einjährige Staatstrauer angeordnet. Flaggen wehen auf Halbmast, Feste und Partys sind für die nächsten 30 Tage verboten.

Der König wurde in dem Land mit vielen politischen Turbulenzen als Symbol der Einheit tief verehrt. "Er war ein Engel auf Erden", meinte Student Patima Chayaphruk, der nach der Todesnachricht direkt zum Krankenhaus geeilt war. Woraporn Jukkhum reiste aus Lampang 600 Kilometer nördlich von Bangkok an. "Ich musste hier sein, es ist unsere letzte Chance, ihm Respekt zu erweisen", sagte sie.

Palast bleibt für Touristen geschlossen

Am Königspalast standen schon am frühen Morgen Tausende an, um an einer rituellen Waschung vor dem Bildnis des Königs teilzunehmen. Der Palast mit zahlreichen Tempeln, Hallen und Statuen ist die wichtigste Touristenattraktion Bangkoks. Er wird für Zeremonien genutzt, ist aber nicht Wohnsitz der königlichen Familie. Der Palast bleibe bis zum 20. Oktober geschlossen, teilte die Tourismusbehörde mit.

Am Flughafen in Bangkok waren auf elektronischen Anzeigetafeln, die sonst Touristenattraktionen zeigen, große Konterfeis des Königs in Schwarz-Weiß eingeblendet. Vor vielen Geschäften und Büros stellten Mitarbeiter mit Blumen geschmückte Tische mit Porträts des Königs auf. In einem Supermarkt steckten sich Angestellte mit Sicherheitsnadeln schwarze Trauerschleifen an die Uniform.

Alle Fernsehsender zeigten stundenlang nur Erinnerungen an den König. Kleine Geschäfte und Garküchen stellten Bildschirme auf, damit die Menschen die Überführungsprozession des Leichnams ansehen konnten.

Nach der königlichen Tradition wird der Leichnam des Regenten einbalsamiert. Die buddhistischen Trauerrituale mit Gebeten und Gesängen von Dutzenden Mönchen dauern 100 Tage. Bis zum eigentlichen Begräbnis könnte noch eine ganze Weile vergehen. Die Mutter des Königs war nach ihrem Tod 1995 in einer Thronhalle aufgebahrt, die Einäscherung fand erst acht Monate später statt.