Therapie für Pädophile "Bin ich ein schlechter Mensch?"

"Ich schäme mich und habe Angst vor mir selbst. Mein Verlangen wird von Tag zu Tag stärker. Ich bin so was wie ne tickende Zeitbombe. Wo kann ich Hilfe bekommen?"

Dieser Notruf, im Internet veröffentlicht von einem jungen Mann, ist typisch für die Verzweiflung von Menschen, deren sexuelle Begierde auf Kinder fixiert ist, auf Jungen und Mädchen weit vor der Pubertät. Er ist typisch für die Ratlosigkeit von Pädophilen, die nach Auswegen suchen, um nicht sich und andere ins Unglück zu stürzen. Und die dabei oft auf wenig Verständnis stoßen.

"Mein erster Ratschlag wäre: Geh mal an die frische Luft und lern erwachsene Menschen kennen", riet ein Diskussionsteilnehmer des Internetforums, "sonst hast du ja gar keine Chance, dich in gleichaltrige Frauen zu verlieben." Ein weiterer Forumsbesucher dagegen enthielt sich jeder persönlichen Einschätzung, sondern gab nur einen Tipp: "Schau mal hier: www.kein-taeter-werden.de."

2005 startete an der Berliner Charité das Projekt "Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch im Dunkelfeld", inzwischen besser bekannt unter der Bezeichnung "Kein Täter werden". Seitdem versuchen Ärzte und Therapeuten in Berlin und inzwischen in zehn weiteren deutschen Städten, pädophile Patienten davon abzubringen, ihrem Drang nachzugeben und Kinder sexuell zu missbrauchen. Klaus M. Beier, Initiator und Leiter des Berliner Projekts, schätzt die Zahl pädophiler Männer in Deutschland auf mindestens ein Prozent, mithin mindestens 250.000. Sie stammen aus allen Schichten. Der Hochschullehrer kann ebenso betroffen sein wie der Hilfsarbeiter. Viele Betroffene sehen in dem bislang einzigartigen Experiment ihre letzte Chance.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.