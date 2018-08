Forst bei Tiefenbrunnen Dörfer südwestlich von Berlin wegen Waldbrands evakuiert

Etwa 50 Kilometer südwestlich von Berlin ist am Donnerstagnachmittag ein Waldbrand entstanden, der sich so stark ausbreitete, dass die Feuerwehr am Donnerstagabend mehrere Orte südwestlich von Berlin evakuieren musste - etwa 600 Menschen sind betroffen. Zunächst mussten die Orte Tiefenbrunnen und Klausdorf geräumt werden, später wurden auch die Menschen in Frohnsdorf aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Am Abend brannten bereits mehr als 300 Hektar.

"Aufgrund eines Großbrandes im Bereich Malterhausen, Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf bitten wir die Bevölkerung in den Orten Tiefenbrunnen und Klausdorf ihre Häuser zu verlassen und den Anweisungen der örtlichen Kräfte zu folgen", hieß es in einer Mitteilung der Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Treuenbrietzen.

Ob weitere Orte im Laufe des Abends und der Nacht hinzukommen könnten, ist noch unklar. Die größte Stelle, die brennt, ist laut den Einsatzkräften einen Kilometer breit und drei Kilometer lang. Auf einem Facebook-Video, das laut dem Nutzer in Malterhausen aufgenommen wurde, ist eine riesige Rauchsäule zu sehen.

Das Feuer sei teilweise nur 100 Meter von Orten entfernt, hieß es. Die Menschen, die ihre Häuser deshalb verlassen mussten, sollten nur das Wichtigste mitnehmen wie Papiere oder Medikamente, hieß von der Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Treuenbrietzen (Kreis Potsdam-Mittelmark). Sie sollten zunächst in der dortigen Stadthalle untergebracht werden.

DPA Löscharbeiten in Frohnsdorf

Anwohner in der Gegend wurden außerdem gebeten, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

+++ Lage bei Waldbrand nahe Treuenbrietzen ist nach Angaben des Landes-Waldbrandschutzbeauftragten Engel "dramatisch". Derzeit stünden 40 Hektar Wald in Flammen. Zwei Treuenbrietzen-Ortsteile müssen vielleicht evakuiert werden. https://t.co/m7pweuwTZJ #Brandenburg #Waldbrand pic.twitter.com/1FruD1tBnq — rbb|24 (@rbb24) 23. August 2018

Berichte von Explosionen

Der Brand hatte sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisgrenze zwischen Potsdam-Mittelmark bei Treuenbrietzen und Teltow-Fläming bei Niedergörsdorf schnell ausgebreitet. Weil der Boden mit Munition belastet ist, sind die Löscharbeiten besonders schwierig.

Waldbrand Treuenbrietzen | Schäützung auf 300 Hektar, teilweise 100 Meter von Orten entfernt. Von den Evakuierungen rund 600 Menschen betroffen. Bundespolizei-Hubschrauber waren im Einsatz - im Einbruch der Dunkelheit wieder beendet. pic.twitter.com/d6AoaKgkax — rbb|24 (@rbb24) 23. August 2018

Laut dem "RBB" soll es bereits Explosionen gegeben haben. Demnach bezeichnete der Waldbrand-Beauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, die Lage als "dramatisch". Die Bundesstraße 102 und die Regionalbahnlinie RE33 mussten gesperrt werden.

Die Feuerwehr war am Abend mit einem Großaufgebot von 600 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Zusätzlich sind 60 Polizisten im Einsatz.