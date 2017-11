Neunjähriger stirbt an Krebs Jacob feierte das letzte Mal Weihnachten

Menschen weltweit schickten dem neunjährigen Jacob Thompson in den vergangenen Wochen Weihnachtspost. Seine Ärzte und Eltern hatten befürchtet, der Junge aus dem US-Bundesstaat Maine würde das Fest dieses Jahr nicht mehr erleben. Tatsächlich hat Jacob den Kampf gegen den Krebs nun verloren.

Der Junge sei am Wochenende an den Folgen einer Tumorerkrankung, einem Neuroblastom, gestorben, schrieb seine Familie auf einer für den Jungen eingerichteten Facebook-Seite. "Jeder, der Jakob eine Weihnachtskarte, eine Nachricht, ein Geschenk oder ein Video schickte oder für ihn betete, hat in den letzten Tagen seines Lebens etwas bewirkt", heißt es dort.

Neuroblastome gelten als die als dritthäufigste Krebsart unter Kindern. Die meisten Patienten erkranken vor ihrem fünften Lebensjahr daran. Auch Jacob war fünf, als der Krebs bei ihm festgestellt wurde. Weil Jacob Weihnachten so liebte, hatten seine Eltern Michelle Simard und Roger Guay die Adventszeit ein wenig vorgezogen - und dazu aufgerufen, ihm Weihnachtskarten ins Krankenhaus zu schicken.

Genau eine Woche bevor er starb, feierten er und seine Familie noch mal Weihnachten - am 12. November. Das Krankenzimmer schmückten sie mit Christbaum, ein Weihnachtsmann schaute vorbei - und Tausende Karten und kleine Geschenke aus aller Welt trudelten ein, wie die "Washington Post" berichtete. Über eine Spendenseite seien zudem 160.000 Dollar für eine Beerdigung eingegangen. Jacob, so schreibt die Familie auf Facebook, habe trotz starker Schmerzen ein paar gute Stunden gehabt, um mit den Karten und Geschenken zu spielen.