Tier macht Sachen Pandas haben nach vier Jahren Sex - für 52 Sekunden

Sie beäugten sich durch ein Gitter und kamen in Stimmung: Die in einem japanischen Zoo lebenden Riesenpandas Ri Ri und Shin Shin haben sich das erste Mal seit vier Jahren gepaart.

Der Liebesakt habe ganze 52 Sekunden gedauert, teilte der Zoo in Tokio mit. Pandas sind dafür bekannt, dass sie Schwierigkeiten bei der Paarung haben. Die Weibchen sind nur an zwei bis drei Tagen pro Jahr empfänglich - und die Männchen stellen sich dann häufig so tollpatschig an, dass es zu keiner Befruchtung kommt.

Allein die Hoffnung auf Nachwuchs und damit auf mehr Zoobesucher versetzte nun offenbar aber auch die Investoren eines nahegelegenen China-Restaurants in Wallung: Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg legten die Aktien der Restaurantkette Totenko zu, die eine Filiale nahe dem Zoo unterhält.

Die beiden elfjährigen Pandabären wurden laut einem Zoosprecher nach wenigen Minuten wieder getrennt. "Sie leben normalerweise in Einsamkeit, wie Pandas es auch in der Wildnis tun. Zusammenzuleben könnte zu Krach und Verletzungen führen," sagte er.