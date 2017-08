Hemd, Krawatte, Socken Kanadischer Polizist kauft Ladendieb, was dieser stehlen wollte

Das hätte auch schief gehen können: Weil er passende Kleidung für ein Vorstellungsgespräch brauchte, entschied sich ein 18-Jähriger in Toronto, bei Walmart ein Anzughemd, eine Krawatte und Socken zu klauen. Der junge Mann wurde jedoch erwischt und traf so unter anderem auf einen Polizisten namens Constable Niran Jeyanesan.

Zum Glück des Diebs hatte Jeyanesan aber Verständnis für dessen Situation. Nachdem der Mann ihn von seiner schwierigen Lebenssituation berichtete, trafen der Polizist und seine Kollegen trafen den Entschluss, dem Mann die Sachen zu bezahlen, die er stehlen wollte.

Der Mann sei in einer Situation gewesen, in der er Hilfe brauchte, sagte Jeyanesan in einem Videointerview. Nicht jeden Tag habe man als Polizist die Chance, eine negative Situation zu etwas Positivem zu wenden. Für den Dieb blieb es daher zunächst bei einer Verwarnung.

Videointerview mit dem Polizisten

Und diese Entscheidung des Polizisten vom Montag sollte nicht die einzig gute Nachricht für den 18-Jährigen bleiben. Der kanadische Sender CP24.com berichtete am Freitag, der Mann habe Polizist Jeyanesan zufolge tatsächlich den Job bekommen, für den er das Vorstellungsgespräch hatte.

"Er fängt Montag an", zitiert CP24.com aus einer E-Mail des Polizisten: "Er sagte mir, er habe wirklich das Hemd und die Krawatte getragen. Ich bin so glücklich."