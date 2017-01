Leser-Wünsche an die gute Fee "Einen Zeitsprung ins 24. Jahrhundert"

An Weihnachten traf ich eine gute Fee und hatte einen Wunsch frei. Kein schlechter Zeitpunkt. 2016 ist ein Jahr, das einiges zu Wünschen übrig lässt.

Trump, Berlin, Aleppo, Brexit, AfD, Erdogan. 2016 hat so viele Schlagworte in unsere Köpfe gehämmert, die ratlos und verzweifelt machen können. David Bowie, Leonard Cohen, Carrie Fisher. In diesem Jahr sind so viele Ikonen verstorben, man könnte fast befürchten, dass bald alle unsere Helden verschwunden sind.

Am Ende entschied ich mich trotzdem gegen einen Wunsch - und fragte unsere Leserinnen und Leser, was sie sich von einer guten Fee wünschen würden. Die Resonanz war eindrucksvoll und ermutigend. In etlichen E-Mails zeigte sich, dass ihre Autoren und Autorinnen sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es fanden sich viele Gedanken und Wünsche, die berühren und zum Nachdenken anregen, viele Ansätze, die Lust auf eine Diskussion machen.

Die Wünsche der Leserinnen und Leser "Dass die Habgier aus der Welt verschwindet, nicht aber die Neugier." "Ich wünsche mir Mut und grundlosen Enthusiasmus." "Für den Rest meines Lebens werde ich nur noch einen Wunsch haben: Ich will meine Tochter zurück." "Dass mein Herz offen und berührbar bleibt, trotz aller Widrigkeiten und dem vielen 'Mist' da draußen." "Einen Zeitsprung in das 24. Jahrhundert, um als Erster Offizier der 'USS Enterprise' mit der Registriernummer NCC 1701-D unter Captain Jean-Luc Picard. Es ist bekannt, dass unsere Spezies nicht ewig auf diesem Planeten überleben wird. Ich möchte nicht zu denen gehören, die nicht die bemannte Raumfahrt vorangetrieben haben." "Bitte lass die Krankheiten meiner drei Kinder verschwinden, sie sollen aber ansonsten genauso bleiben wie sie sind." "Dass alle niederen, miesen, unmoralischen, missgünstigen Gedanken und Gefühle aus uns verschwinden, damit wir uns alle auf das Wesentliche und Gute unseres einzigen kleinen Lebens besinnen können." "Dass unsere Tochter nach ihrer überstandenen Hodgkin-Erkrankung weiterhin gesund bleibt. Schenk ihr ein ganz normales Leben, einfach ein Leben." "Einen Wunsch für jeden." "Vielleicht wünsche ich mir für düstere Tage - persönlich aber auch weltpolitisch -, dass ich die Perspektive wechseln und als 'gut' akzeptieren kann, dass es manchmal anders läuft als geplant." "Wenn ich in diesem Moment einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass mein Mann von seiner Alkoholsucht geheilt würde." "Dass alle Menschen schwarz sind und es nur noch eine Währung gibt." "Ich würde mir wünschen, alle Sprachen der Welt zu beherrschen und mich dann umgehend auf die Reise machen." "Im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht die einfachen, bequemen oder lukrativen, sondern die richtigen." "Dass mein Leben unsere Welt am Ende ein bisschen freundlicher gemacht hat." "Ich würde mir Allmacht wünschen. Damit könnte man zumindest sämtliche Probleme angehen. Das setzt natürlich voraus, dass ich dann auch offen dafür wäre, mir die Probleme der Menschen anzuhören und fähig wäre, gerechte Lösungen zu finden." "Dass alle Menschen dieselbe Sprache sprechen." "Dass ein Menschen jedes Mal, wenn er einem anderen etwas Böses antut, stundenlang tierische Schmerzen hat, gegen die nichts hilft und deren Folgen man am Körper sehen könnte. So könnte jeder erkennen: Aha, der ist böse gewesen." "Ich würde mir die Gier nach Macht, Geld Prestige und Anerkennung wegwünschen." "Dass jeder Mensch sich jeden Tag fünf Minuten Zeit nimmt, um zu überlegen, was ihn glücklich macht." "Die Beseitigung von Krebs und allen viralen und bakteriellen Krankheiten. Oder sind das dann drei Wünsche?" "Dass alle Menschen die goldene Regel beherzigen: Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst." "Ich wünsche mir, dass jedem zeitnah das angetan wird, was er anderen antut." "Dass meine Ansprüche nicht so groß und unerreichbar sind. Ich wäre gern mit weniger zufrieden und glücklich." "Dass keiner mehr an Religion glaubt. Viele Kriege wären beendet, Menschen würden ihr Leben nicht mehr für ihren Glauben verbiegen oder wegwerfen." "Ich wünschte mir meinen Bruder zurück von den Toten. Weil er viel zu früh, viel zu grausam gestorben ist. Weil wir nicht fertig miteinander waren, weil ich ihn so gern leben sah und leben sähe."

Kein Wunsch ist perfekt, das hatte ich schon bei meinen eigenen Überlegungen gemerkt. Aber fast jeder Wunsch, der die Redaktion erreichte, könnte der Anfang eines interessanten Gesprächs über den Zustand und die Probleme der Welt sein - oder eine Anregung, selbst dafür zu sorgen, dass sich etwas verbessert. Auch ganz ohne Fee.

Der Luxus, selbstlos wünschen zu können

Die Lektüre mancher Nachrichten zeigte mir aber auch, was für ein Luxus es ist, selbstlos wünschen zu können. In einer E-Mail schrieb eine Mutter, deren Tochter im vergangenen Jahr plötzlich bei einem Unfall starb:

"Seitdem hat sich unsere Sicht auf die Welt komplett verändert, die meisten Dinge, die andere bewegen, sind - in Relation gesetzt zum Tod unserer Tochter - für uns vollkommen unwichtig geworden. Wir sind komplett auf uns selbst zurückgeworfen." Ihr einziger Wunsch sei, dass ihre Tochter zurückkomme.

Schlimme Krankheiten bei uns oder uns lieben Menschen. Viel zu früh verstorbene Familienmitglieder. Geldsorgen, von denen die Existenz bedroht wird. Die schwere Alkoholsucht des Ehemannes. Oder die plötzliche Hirnblutung des Geliebten, die eine Lebensplanung über den Haufen wirft. All das sind Schicksalsschläge, von denen Leserinnen und Leser berichteten. Ereignisse, nach denen wohl keiner von uns überlegen müsste, was er sich von einer guten Fee wünschen würde.

Zugleich zeigen viele Wünsche unserer Leser, wie gut es den meisten von uns geht. Gut genug, um selbstlos zu wünschen. Und vom Wünschen zum Handeln ist es nur ein kleiner Schritt.

SPIEGEL ONLINE wünscht allen Lesern Mut und Kraft für 2017.

Pling!