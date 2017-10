Trump und der Rassenhass "Wir stehen an der Schwelle zum Bürgerkrieg"

Die Zeichen standen auf Konfrontation, als Hawk Newsome auf der National Mall in Washington D.C. vor eine Gruppe Hunderter Trump-Unterstützer trat. Doch der Präsident von Black Lives Matter New York überraschte viele und hielt eine versöhnliche Rede, appellierte an gemeinsame Werte. Selbst Anhänger des US-Präsidenten jubelten dem 40-Jährigen zu.

Es war ein seltener Moment der Verständigung zwischen Lagern, die sich seit Monaten unversöhnlich gegenüberstehen. Das Video der Rede verbreitete sich schnell im Internet, wurde millionenfach angesehen und brachte dem Juristen aus der Bronx landesweite Aufmerksamkeit.

SPIEGEL ONLINE: Sie traten als Black-Lives-Matter-Aktivist vor Trump-Anhänger - und die jubelten Ihnen zu. Hätten Sie damit gerechnet?

Hawk Newsome: Nein. Hätte man mich eine Woche vor der Rede gefragt, dann hätte ich gesagt, dass ich die Trump-Anhänger verfluchen würde, dass ich zu ihnen sagen würde: "Fahrt zur Hölle!" Dann geschah aber das Gegenteil. Ich entschied mich für eine positive Botschaft, eine Botschaft der Einheit.

SPIEGEL ONLINE: Woher kam Ihr Sinneswandel?

