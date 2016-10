Volleyball-Turnier in Tschechien Jugendmannschaft tritt als "Zyklon B" an

In Tschechien ist die Volleyball-Mannschaft eines Kinderheims unter dem Namen "Zyklon B" aufgelaufen - so hieß das Giftgas, das in Auschwitz zum Einsatz kam. Bei dem Turnier traten auch Roma-Kinder an.