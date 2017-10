Es ist Sonntagabend, die Messe in der Kirche Santo Antonio dos Pobres ist zu Ende, Obdachlose beziehen ihre Schlafstatt unter den Markisen. Gegenüber, in Rios ältestem Transvestitenklub "Turma OK", erwacht derweil das Leben. Ein paar gesetzte Herren verwandeln sich vor den Augen des Publikums in eine Truppe Vamps.

Sie legen künstliche Wimpern an, zwängen ihre Bierbäuche und Silikonbrüste in hautenge Abendkleider und überprüfen zum hundertsten Mal, ob die opulenten Perücken auch richtig auf ihren zumeist spärlich behaarten Schädeln sitzen.

Heute ist ein Festtag, ein Büfett ist aufgefahren, Tische und Wände sind mit Rüschen und Tüll geschmückt, der Saal ist voll. Im Scheinwerferlicht strahlt Dona Tecra, die heute ihren 80. Geburtstag feiert. Da will niemand eine schlechte Figur machen.

Mae, Mutter, nennen die Männer die alte Dame, sie himmeln sie an, viele haben zu ihr eine engere Beziehung als zu ihrer leiblichen Mutter. Sie streichelt, küsst und umsorgt die Verehrer wie ihre eigenen Kinder - und sie nennt sie auch so: Söhne. Heute ist sie der Star des Abends, für sie tanzen und singen die Männer - Playback, versteht sich. Ihre Stimmen sind den großen Stars des brasilianischen Showbusiness entliehen, die sie verehren und vergöttern.

Tagsüber sind sie Bankangestellte, Flugbegleiter oder Rentner. Im "Turma OK" haben sie ihr Coming Out, hier dürfen sie sich geben wie sie sich fühlen, als Mann oder Frau oder Zwitterwesen wie der junge Mann mit dem glänzenden Körper, der wie eine im Gym gestählte Wiedergeburt von David Bowie über die Bühne schwebt.

"Turma OK" gibt es offiziell seit 1962. Der Klub hat die harten Jahre der Militärdiktatur überlebt, als Schwule verfemt und verfolgt wurden. Er blühte auf, als Brasiliens Boheme in den Neunzigerjahren die Freiheiten der neu gewonnenen Demokratie austestete. Und er widersteht jetzt dem aktuellen Rückfall in finstere Zeiten: Rios Bürgermeister, ein evangelikaler Prediger, faselt von Schwulenheilung, redet der Zensur das Wort und würde am liebsten den Karneval verbieten.

"Bei uns sind alle gleich"

"Turma OK" ficht das nicht an. Dreimal hat der Laden seinen Sitz gewechselt, anfangs trafen sie sich in Privatwohnungen, jetzt kommen sie in einem Ballsaal in der Altstadt zusammen - dort, wo das heruntergekommene Bohemeviertel Lapa in das Gassengewirr des Zentrums ausfasert. Man ist diskret, kein Schild am Eingang weist auf den Schwof hin. Ein unauffälliger Herr wacht an der steilen Stiege, die zum Klubraum im ersten Stock führt.

Dort geht man respektvoll miteinander um. Geflirtet wird diskret, Drogen sind verpönt, serviert werden Dosenbier, Caipirinha und Mineralwasser. Zu Brasiliens lauter LGBT-Bewegung hat "Turma OK" ein schwieriges Verhältnis, das ist wohl auch eine Generationenfrage. Man sammelt für kranke Mitglieder, spendet Packungen mit geriatrischen Windeln und kümmert sich um die Einsamen und Kranken in Rios großer Travestie-Szene.

"Bei uns sind alle gleich", sagt Gründungsmitglied Soca, der sein Alter vage mit "jenseits der 70" angibt. Soca ist ein schmaler Mann mit Haarzopf, er war mal Steward bei der pleite gegangenen Fluggesellschaft Varig, heute arbeitet er für eine der großen Sambaschulen von Rio. Er hat hier viele Freunde gefunden, einmal hat er in den Klubräumen sogar seinen Mann fürs Leben kennengelernt. Das ist lange her und längst vorbei, aber "Turma OK" besucht er weiterhin jedes Wochenende: "Wir feiern hier das Leben!"