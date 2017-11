Argentinische Marine Geräusche stammen nicht von verschollenem U-Boot

Die Geräusche, die Rettungsschiffe am Montag im Atlantik auf ihren Echolotgeräten empfangen hatten, stammen nicht vom verschollenen U-Boot "ARA San Juan". Das teilte die argentinische Marine in der Nacht zu Dienstag mit.

Die Geräusche seien analysiert worden, sagte Marine-Sprecher Enrique Balbi. Sie hätten Experten zufolge sehr wahrscheinlich einen "biologischen" Ursprung. Sie stammten nicht - wie zuvor in Medienberichten gemeldet - von Werkzeugen, mit denen gegen die Wände eines U-Boots geklopft werde.

"Wir alle hatten Hoffnung", sagte Balbi. Die Berichte stammten aber leider aus Quellen, die nicht vertrauenswürdig seien.

Die "ARA San Juan" war auf dem Rückweg von einem Routineeinsatz in Ushuaia auf Feuerland zu ihrem Stützpunkt in Mar del Plata gewesen, etwa 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires. Am vergangenen Mittwoch brach der Kontakt ab.

Bei der internationalen Suche nach dem U-Boot hat ein Wettlauf mit der Zeit begonnen. Die "ARA San Juan" hat nach Marineangaben eine Sauerstoffreserve für sieben Tage, sollte es nicht auftauchen können. Bei der letzten Verbindung mit dem Marinestützpunkt habe das U-Boot Batterieprobleme gemeldet, erklärte ein weiterer Marinesprecher, Kapitän Gabriel Galeazzi.