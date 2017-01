Baden-Württemberg Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Streufahrzeug

In Isny im Allgäu ist ein Mann von einem Streufahrzeug getötet worden. Der 60-jährige Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst, stürzte und verletzte sich dabei lebensgefährlich am Kopf, wie die Polizei in Konstanz mitteilte.

Der Mann wurde reanimiert und kam in ein Krankenhaus. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen. Der 34-jährige Fahrer des Streuwagens war in gleicher Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs und übersah den Fußgänger vermutlich.