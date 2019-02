Unfall in den USA Vierjähriger schießt seiner schwangeren Mutter ins Gesicht

Im US-Bundesstaat Washington sorgt ein Unfall für eine neue Debatte über das Waffenrecht: Dort hat ein Junge im Schlafzimmer seiner Mutter eine geladene Waffe gefunden und auf die schwangere Frau geschossen.

Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei in King County am Samstag gegen 17 Uhr: Die 27 Jahre alte Frau und ihr Partner lagen demnach gemeinsam im Bett und hatten den Fernseher eingeschaltet. Der vier Jahre alte Sohn der beiden entdeckte dann unter der Matratze die Waffe, wie Polizeisprecher Ryan Abbott sagte. "Er hat seiner Mutter aus Versehen ins Gesicht geschossen."

Die Frau ist den Angaben zufolge im achten Monat schwanger. Sie sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntag ging es ihr laut Abbott etwas besser, sie sei in ein anderes Krankenhaus verlegt worden.

Der Vater gab der Polizei zufolge an, er habe sich die Waffe geliehen, um sich beschützen zu können. Sie sei nicht als gestohlen gemeldet und nicht registriert, sagte Abbott.

Im Bundesstaat Washington droht Bewohnern eine Strafanzeige, wenn sie ihre Waffen nicht sicher verwahren - diese dann aber von unbefugten Dritten benutzt werden. Diese Regelung ist laut Abbott allerdings neu und tritt erst im Juli in Kraft.

"Wir möchten jeden mit einer Waffe daran erinnern, dass Kinder sie als Spielzeug betrachten", sagte Abbott. "Die größte tragische Lektion hier ist: Bitte sperren Sie Ihre Waffen weg, damit sie nicht versehentlich aus falschen Gründen benutzt werden."