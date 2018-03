Pannenserie bei US-Fluglinie United Airlines leitet Flug um - wegen Hund

Die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines hat schon wieder Ärger wegen eines Tiers: Nach dem irrtümlich nach Japan beförderten Schäferhund Irgo unterlief der Gesellschaft in dieser Woche noch ein zweiter Fehler beim Transport eines Hundes.

Dieses Mal bemerkte United den Fehler allerdings noch während des Flugs und leitete die Maschine auf dem Weg von Newark (New Jersey) nach St. Louis (Missouri) um, damit der Hund an seinem gewünschten Zielort in Akron (Ohio) ankommt.

Akron liegt etwa auf dem halben Weg zwischen Newark und St. Louis. Dennoch führte der kurze Umweg zu Verzögerungen. Den Passagieren von Flug 3996 sei eine Kompensation zugesagt worden, teilte United mit.

Zuvor hatte Schäferhund Irgo mit einer unfreiwilligen Odyssee nach Asien für Schlagzeilen gesorgt. Ursprünglich sollte der zehn Jahre alte Hund lediglich vom US-Staat Oregon nach Kansas geflogen werden. Nachdem Irgo versehentlich in Japan gelandet war, wurden Haustier und Familie am Freitag wieder zusammengeführt.

United Airlines produziert eine Panne nach der nächsten. Am Montag war bereits ein Hundewelpe auf einem Flug der US-Fluggesellschaft von Houston (Texas) nach New York gestorben. Flugbegleiter hatten die Bulldogge zuvor ins Gepäckfach verbannt.

Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums sind im vergangenen Jahr 24 Tiere während eines Fluges gestorben, 18 davon in Maschinen von United Airlines. Das US-Verkehrsministerium ermittelt zurzeit gegen United Airlines.