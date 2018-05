Schweres Unwetter in Wuppertal "Offensichtlich der Ausnahmezustand"

Bei einem heftigen Unwetter in Wuppertal ist das Dach eines Universitätsgebäudes eingestürzt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine, wie die Uni nach dem Unwetter am Dienstagnachmittag auf ihrer Webseite mitteilte. Demnach stürzten an einem Unigebäude etwa 30 bis 50 Quadratmeter des Daches ein. Zudem stünden der Keller sowie Teile des Erdgeschosses mindestens zweier Gebäude unter Wasser. "Nach ersten Einschätzungen ist der Ausmaß des Schadens erheblich", sagte Rektor Lambert T. Koch.

In der Innenstadt knickte nach heftigen Regenfällen auch das Dach einer Tankstelle weg und beschädigte mehrere Autos. Unter dem Dach hätten insgesamt 14 Fahrzeuge geparkt, erklärte die Polizei. "Es ist eine unfassbare Situation gewesen", sagte eine Sprecherin. Ein Fahrer habe sein Auto noch rechtzeitig verlassen können, bevor das Dach auf seinen Wagen gestürzt sei. Er wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe dauerten noch an.

Nach den massiven Regenfällen herrsche in der Stadt "offensichtlich der Ausnahmezustand", teilte die Feuerwehr am späten Dienstagabend mit. Mehr als 500 Einsätze standen demnach noch aus. Die Feuerwehr Wuppertal reichte bei der Feuerwehr Essen ein offizielles Hilfeersuchen ein. Mehr als hundert Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen seien nach Wuppertal aufgebrochen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Essen. Die Deutsche Bahn und die Wuppertaler Schwebebahn, das Wahrzeichen der Stadt, stellten demnach den Betrieb ein.

In der Spitze fielen im Raum Wuppertal nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 100 Millimeter Regen, also 100 Liter auf den Quadratmeter. "Das war schon extrem und ist in der Regenmenge etwa das, was normalerweise im Laufe eines Monats fällt", sagte ein Sprecher am Mittwoch.

"Die Infrastrukturschäden werden ganz erheblich sein", sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Die Reparatur- und Aufräumarbeiten könnten mehrere Tage dauern - mindestens.

Video: Überflutete Straßen in Wuppertal

Auch aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens wurden Hunderte Einsätze der Feuerwehr wegen über die Ufer tretender Bäche, überschwemmter Straßen und Keller gemeldet. Unwetter tobten zudem über Hessen, Niedersachsen und Teilen Bayerns. Für den Mittwoch gab der DWD keine Entwarnung. "Es ist keine Entspannung in Sicht", sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Vom Nordwesten bis in den Osten und Südosten sowie lokal im Südwesten werde es teils wieder kräftige Schauer und Gewitter geben. "Es wird wieder krachen."

In Hamburg meldete die Feuerwehr für die Zeit zwischen 7 und 17 Uhr insgesamt 47 Einsätze - dort war der Grund allerdings die Hitze. Allein 43 Mal rückten Rettungswagen im Zusammenhang mit gesundheitlichen Problemen wegen der hohen Temperaturen aus (Tipps, wie sich die Frühjahrs-Hitze aushalten lässt, finden Sie hier). Zudem mussten mehrere Feuer an Böschungen oder auf Grasflächen gelöscht werden.