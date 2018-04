Hunderte Notrufe Unwetter fegt über Eifel und Niederrhein

Ein schweres Unwetter hat in der Nacht zu Montag in der Eifel und am Niederrhein zu Hunderten Notrufen und zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. In Aachen wurden Einsatzkräfte gerufen, weil Straßen überschwemmt, Keller vollgelaufen und Dächer von Hagel und Wind beschädigt wurden. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Binnen 70 Minuten seien alleine bei der Aachener Einsatzleitstelle der Polizei 320 Notrufe eingegangen. In Stolberg bei Aachen musste der Europatunnel gesperrt werden. "Da steht komplett das Wasser drin", sagte der Sprecher. Er rechnete damit, dass der Tunnel frühesten am Morgen freigegeben werde.

Am späten Sonntagabend hatte es auch Feuerwehreinsätze in und nahe der Südeifel gegeben. Ein Polizeisprecher in Trier sagte, das Unwetter ziehe "einmal quer über die Eifel". Auf die Bundesstraße 418 seien bei Wintersdorf Bäume umgestürzt. Die Straße wurde gesperrt und sollte frühestens am Morgen wieder freigegeben werden. In Zemmer sei der Strom ausgefallen, weil ein Blitz in die Hochspannungsleitung eingeschlagen habe.

Update zur heutigen Gewitterlage: Besonders betroffen sehr wahrscheinlich der äußerste Westen. Dort heute Abend deutlich erhöhte Unwettergefahr! Für aktuelle Warnungen https://t.co/EzlWZN8Gut. Hintergrunddetails: https://t.co/GGo8UrCc9T /V #Gewitter pic.twitter.com/d7CI9V5c3U — DWD (@DWD_presse) 29. April 2018

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Rheinland-Pfalz, Saarland und Teilen Nordrhein-Westfalens gewarnt. Im Saarland sei man "glimpflich" davongekommen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Bis dahin sei der größte gemeldete Schaden ein umgestürzter Baum im Kreis Merzig-Wadern gewesen.