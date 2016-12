US-Studie Hunderte Piloten kämpfen mit Depressionen

Hunderte Piloten von Fluglinien weltweit leiden unter Depressionen. Und offenbar suchen sie oft keine Hilfe, weil sie Angst haben, ihrer Karriere zu schaden. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie der US-Eliteuni Harvard.

Die Forscher unter Leitung von Assistenzprofessor Joseph Allen befragten zwischen April und Dezember 2015 anonym 3485 Piloten. Von ihnen beantworteten 1848 die Gesundheitsfragen, in denen es auch um Depressionen ging. Demnach zeigten 12,6 Prozent Anzeichen für eine Depression, insgesamt 233 Piloten. 75 äußerten akute Suizidgedanken.

"Schleier der Verschwiegenheit"

"Es gibt einen Schleier der Verschwiegenheit um psychische Probleme im Cockpit", sagte Allen. Wegen des Stigmas um das Thema sei die Forschung nicht einfach.

Die Harvard-Forscher veröffentlichten ihre Studie im Fachjournal "Environmental Health". Sie wiesen darauf hin, dass ihre Studie nicht repräsentativ sei. Dennoch dürfte es eine "erhebliche" Zahl von Piloten mit Depressionen geben. Insgesamt gibt es der Studie zufolge weltweit 140.000 Airline-Piloten, in den USA allein 70.000.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO leiden weltweit etwa 350 Millionen Menschen an Depressionen. Ein psychisch kranker deutscher Copilot hatte im März des vergangenen Jahres eine Germanwings-Maschine in den französischen Alpen zum Absturz gebracht. Dabei waren alle 150 Insassen der Maschine getötet worden.