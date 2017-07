Fischladung auf Autobahn gekippt Aalglatt

Eine Ladung Schleimaale hat auf einem Highway im US-Bundesstaat Oregon einen größeren Unfall verursacht. Nachdem Transportbehälter mit den zappelnden Tieren im Bundesstaat Oregon von dem Lkw gestürzt waren, fuhren vier Autos auf der schmierigen Straße ineinander, wie die Polizei mitteilte.

Der Lkw war mit gut 3400 Kilogramm Schleimaalen beladen, verteilt auf 13 Container. Nachdem zunächst ein Behälter auf die Fahrbahn gestürzt sei, hätten sich auch die anderen gelöst, teilte die Polizei mit. In Stress-Situationen gäben die Tiere ein zähes Sekret ab, erklärte sie. Einer der Unfallwagen war nach dem Crash fast vollständig mit der glibberigen Masse überzogen.

Feuerwehrleute spritzten mit großen Wasserschläuchen die bis zu 60 Zentimeter langen wurmförmigen Tiere von der Straße. Menschen erlitten bei dem Unfall keine ernsthaften Verletzungen. Autofahrer in der Gegend werden aber womöglich noch länger die Folgen des Unfalls bemerken können: "In dieser Hitze... Wie wird es wohl in den nächsten paar Tagen riechen?", twitterte die Polizei.

Schleimaale werden entlang der Küste von Oregon gefangen. Von dort aus geht ein Großteil der Tiere nach Südkorea, wo sie als Delikatesse verspeist werden.