Bilder von US-Festen Wenn Amerikaner feiern

Ballons und Luftschlangen hängen von der Decke, Leute stopfen sich mit Essen voll oder tanzen ausgelassen: Die Fotografin Lois Bielefeld liebt es, überall dort zu sein, wo Menschen feiern - egal ob als Veranstalter oder Gast. Seit Januar 2018 besucht sie für ihre Serie "Celebrations" Feierlichkeiten in den USA, bislang ausschließlich in Wisconsin und Illinois.

Feste können ganz unterschiedlich ausfallen: mal im kleinen Familienkreis oder als ausgelassene Party mit Dutzenden von Leuten, bei manchen herrscht eine fröhliche Stimmung, bei anderen eine deprimierende Tristesse; die einen sind einfach gehalten, die anderen bis ins kleinste Detail geplant.

Bielefeld interessieren amerikanische kollektive Feste und Feiertage, aber auch private und persönliche Veranstaltungen hält sie fest. Sie fotografiert Heckklappenpartys, Pokerabende oder eine alljährliche Spendenaktion im Dorf Arlington, bei der die Gemeindemitglieder Wurst herstellen.

Jedoch handelt es sich nie um die tatsächlichen Feste: Bielefelds Bilder zeigen komplizierte Re-Inszenierungen der eigentlichen Veranstaltung. Sie beobachtet und dokumentiert die ursprünglichen Events, wählt dann hinterher die wichtigsten Momente, Ausdrücke und Interaktionen aus und stellt diese auf einem Storyboard zusammen.

Dann lädt sie die Teilnehmer des Festes zu einem erneuten Fotoshooting ein. Alle sollen in der gleichen Kleidung kommen, die Dekoration, Requisiten, Speisen werden erneut angerichtet - genauso wie bei der ursprünglichen Situation. Nun werden die Feiern nach Bielefelds Wünschen nachgespielt und von ihr erneut fotografiert.

Manche der Veranstaltungen sind auf den ersten Blick keine Feiern. Bielefeld zählt jedoch alle persönlichen und öffentlichen Aktivitäten dazu, die mit bestimmten Ritualen einhergehen oder die sich wiederholen. Reden, eine bestimmte Partydeko, ein festliches Mahl, Feuerwerk, festgelegte Kleidung oder ein obligatorisches alkoholisches Getränk - die Bräuche und Traditionen solcher Veranstaltungen interessieren die Fotografin.

Gemeinsam schaut sich eine Freundesgruppe den Super Bowl an. Sie tragen Trikots und Käppis unterschiedlicher Mannschaften, trinken Bier, essen Chips und Süßigkeiten, sie schreien und jubeln und ziehen Grimassen. Bielefeld war begeistert von den verschiedenen Ritualen, die mit einem Footballspiel einhergehen.

"Feste können das Beste und Schlimmste in uns allen zum Vorschein bringen", sagt Bielefeld. Jede Feier ist mit vielen Emotionen verbunden. Besonders die sich jährlich wiederholenden Events bergen für einige belastende Erinnerungen an frühere Streitereien, an Menschen, die nicht mehr mit dabei sein können; der Valentinstag macht manchen jedes Jahr aufs Neue deutlich, dass sie immer noch Single sind.

An der Serie will Bielefeld noch ein paar Jahre weiterarbeiten: Von der Hochzeit bis hin zum Osterfest gibt es noch unzählige Feste, die sie fotografieren könnte.