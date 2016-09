Charlotte, North Carolina Protest gegen Polizeigewalt eskaliert

Die zweite Nacht in Folge sind in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Der Protest begann friedlich, dann eskalierte die Situation.

Laut Darstellung der "Washington Post" soll eine Gruppe Demonstranten versucht haben, Polizisten in die Lobby des "Omni"-Hotels in der Innenstadt zu folgen. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas ein.

Dann seien Schüsse gefallen, ein Mann sei zu Boden gegangen.

Gegen 21 Uhr Ortszeit bestätigte die Polizei per Twitter, dass ein Mann während der Proteste angeschossen worden sei, er sei wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei nicht von den Einsatzkräften angeschossen worden, es habe sich um eine "Konfrontation zwischen Zivilisten" gehandelt. Nähere Informationen über den Vorfall gab es zunächst nicht.

An verschiedenen Stellen der Stadt soll es im Lauf des Abends zu Randale und Plünderungen gekommen sein, berichtet der TV-Sender CNN.

Am Ritz Carlton Hotel, so die "Washington Post", seien Scheiben mit Sitzmöbeln eingeworfen worden, das Hotel habe daraufhin seinen Eingang verbarrikadiert.

Die Polizei setzt Tränengas und Gummigeschosse gegen Demonstranten ein.

Die Bürgermeisterin von Charlotte, Jennifer Roberts, rief die Menschen im Fernsehen auf, zu Hause zu bleiben, nicht auf die Straße zu gehen.

Die Proteste in Charlotte wurden ausgelöst durch tödliche Schüsse auf Afroamerikaner durch die Polizei.

Am Dienstag war in Charlotte der 43-jährige Schwarze Keith L. Scott von Polizisten erschossen worden, laut Darstellung der Polizeibehörde war er bewaffnet. Die Familie des Toten dagegen sagt, er habe ein Buch in der Hand gehalten.

Am Freitag war ebenfalls ein Afroamerikaner in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma von der Polizei erschossen worden, der unbewaffnet war und seine Hände erhoben hatte. Am Montag war ein Video von diesem Einsatz veröffentlicht worden: