US-Gesetzesvorschlag Politiker wollen Waffen in Sportstadien erlauben

Die Waffenlobby in den USA hat großen Einfluss auf die Politik - und künftig womöglich auch auf Sportveranstaltungen. Im US-Bundesstaat Washington haben konservative Politiker nun einen Gesetzesvorschlag eingebracht, wonach Fans ihre Pistolen oder Revolver auch mit ins Football- oder Baseball-Stadion bringen dürfen.

Der Vorschlag würde Stadionbetreibern oder privaten Firmen entsprechende Ausschlussklauseln verbieten, schreibt die "Washington Post" über den Vorstoß, der sich gegen entsprechende Verbote der großen Sportverbände NFL und Major League Baseball richtet. "Den Gesetzesvorschlag kennen wir nicht, aber wir haben den Grundsatz, dass es verboten ist, Waffen mit in NFL-Stadien zu bringen", teilte NFL-Vizepräsident Brian McCarthy der Zeitung mit.

Waffengewalt ist in den USA ein großes Problem. Pro Jahr sterben dadurch rund 30.000 Menschen - und die Gesetze für den Besitz von Waffen bleiben trotzdem unangetastet. US-Präsident Barack Obama hatte in seiner achtjährigen Amtszeit mehrfach versucht, etwas zu verändern. Doch er scheiterte stets am Widerstand des Kongresses.

Von einer noch weiteren Lockerung des Waffenrechts im Staat Washington wären mit den Spielstätten der Seahawks und Mariners in Seattle gleich mehrere größere Stadien betroffen. Die republikanischen Abgeordneten Matt Shea, David Taylor und Bob McCaslin wollen dies im Parlament in der Hauptstadt Olympia durchsetzen.

Der Gesetzesvorschlag kommt laut "Washington Post" zu einem Zeitpunkt, an dem die Gewalt unter Fans in US-Sportstadion sowieso bereits zunimmt. Die "Seattle Times" sieht darin eine Folge des Sieges von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen. Der rechte Flügel gewinne an Selbstbewusstsein, heißt es in dem Artikel.

Immerhin, berichtete der "Guardian", fielen die Seattle Seahawks unter allen NFL-Klubs mit 0,8 Festnahmen pro Spiel am wenigsten durch Gewalt auf. Bei den San Diego Chargers würden im Schnitt 24,6 Menschen pro Spiel in Arrest genommen.