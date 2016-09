USA Tote bei Hausbrand in Memphis

Folgenschwerer Brand in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee: Einem Feuerwehrsprecher zufolge sind mindestens neun Menschen gestorben, als in einem einstöckigen Wohnhaus ein Feuer ausbrach.

Vier Erwachsene und drei Kinder starben noch vor Ort, zwei weitere Kinder erlagen später in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ein weiteres Kind befinde sich in kritischem Zustand, so die Feuerwehr.

Die Brandursache ist noch unbekannt. In den Ruinen des Hauses seien die Reste eines Feuermelders gefunden worden. Es sei aber unklar, ob er funktioniert habe, berichtete das Newsportal localmemphis.com.