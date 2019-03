Väter im Kreißsaal "Viele Männer sind danach traumatisiert"

Beginnen wir mit der Geburt: Urknall in Sachen Vatersein. Aber was ist eigentlich die Rolle eines Vaters im Kreißsaal? Wie kann man sich richtig vorbereiten? Und ist es als Mann okay, nicht mitzugehen?

Auch wenn mittlerweile so gut wie alle Väter in Deutschland im Kreißsaal dabei sind - die Hebamme Wilma Funk sagt: Es ist falsch, dass in vielen Beziehungen vorher nicht darüber diskutiert wird. "Der Mann muss halt mit", so Funk. Und nicht nur das: "Es gibt viele Männer, die sind danach traumatisiert."

In der ersten Folge von "Drei Väter - ein Podcast", dem neuen Podcast von SPIEGEL ONLINE, geht es um den Start der Vaterschaft. In "Die Geburt: Mittendrin und nur Statist" sprechen wir, Jonas Leppin, Axel Rahmlow und Markus Dichmann, über die ersten Momente im Leben ihrer Töchter. Für Folge eins sind die drei Journalisten und Väter bei einem Vorbereitungskurs gewesen und auf die Geburtsstation gegangen. Am Ende erzählen sie, wann sie fast die Nerven verloren hätten.

Außerdem treffen sie Eberhard Schäfer, Gründer des Väterzentrums Berlin, der über die schönsten und schlimmsten Erlebnisse im Kreißsaal sagt: "Bei der Geburt ist der Vater zum Nebendarsteller, wenn nicht sogar zum Statisten, degradiert. Das ist für viele Männer schwer auszuhalten." Er spricht darüber, wie sich die Erwartungen und der Druck für Väter bei der Geburt heutzutage verändert haben - und über manisches Fotografieren im Kreißsaal.

Lina Moreno/ SPIEGEL ONLINE "Drei Väter - ein Podcast" mit Jonas Leppin, Axel Rahmlow und Markus Dichmann (v.l.)

Was ist heutzutage ein guter Vater? Jede Woche will sich SPIEGEL ONLINE mit "Drei Väter - ein Podcast" dieser Frage nähern. Wir sprechen über Erwartungen an sich selbst, über Ansprüche von Müttern und der Gesellschaft. Dafür gehen sie raus, beobachten in Reportagen Väter, Mütter, Kinder oder sprechen mit Psychologen und Hebammen.

Dieser Podcast entsteht mit Unterstützung des Podcastlabels Viertausendhertz. Viertausendhertz produziert selbst Podcasts - zum Beispiel das Interviewformat "Elementarfragen". Hören Sie hier ein Gespräch mit dem Psychiater und Kabarettisten Manfred Lütz ("Irre - Wir behandeln die Falschen") über psychische Krankheiten, wo sie beginnen und weshalb sie noch immer stigmatisiert sind.

