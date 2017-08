Erziehung Was Väter von ihren Vätern lernen können

Wir hatten kein Auto früher, manche unserer Nachbarn auch nicht. Machte aber nichts, denn manchmal durfte ich mitfahren. Wir saßen zu viert auf der Rückbank von Käfer, Kadett oder VW Variant gequetscht, während uns schlecht wurde. Mein Vater arbeitete wie die meisten Männer in unserer Siedlung bei der Bundesbahn, weshalb wir für längere Reisen das Privileg eines Freifahrtscheins genossen, acht Fahrten im Jahr. Brauchten wir aber nie. Man fuhr nicht so häufig weg.

Kurzstrecken, also alles bis zwölf, 15 Kilometer, wurden in Westfalen mit dem Rad absolviert. Kein Regen, kein Wind, stramme Reifen, eine reibungslos arbeitende Dreigangschaltung - das waren Glückstage. Echtes Training bedeuteten dagegen die Touren über Land, wenn man gegen schrägen Schlagregen mit einem spinnakerartigen Cape kreuzte. Handschuhe wie immer vergessen. Die ersten Freundinnen wussten solche Anfahrten zu schätzen. Teures Busfahren wurden von meinen Eltern allenfalls bei Extremwetterlagen erlaubt, womit normaler Schneefall nicht gemeint war. Taxi? War wie Rolls-Royce; gab's nur im Fernsehen. Bis zu meiner Volljährigkeit habe ich maximal ein halbes Dutzend Fahrten in einem Taxi erlebt, meist in einem echten Mercedes, ein Riesenereignis, auch deswegen, weil das blutrote Taxameter das Wegfliegen der Groschen aufs Grausamste illustrierte.

Nein, ich bin nicht Pegida-sentimental, von wegen: Früher war nicht alles besser. Eines allerdings war objektiv anders.

