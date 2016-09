Kindersklaven in der Schweiz "Du bist nichts"

Manchmal, wenn er allein zu Hause ist, räumt Fred auf. Dann reißt er alle Schubladen aus den Schränken, leert sämtliche Regale und richtet ein gigantisches Chaos in seinem Häuschen im schweizerischen Uetendorf an - um dann alles feinsäuberlich wieder einzuräumen. Sortiert, gefaltet, gestapelt. "Ich will Ordnung in meinem Kopf schaffen, kann es aber nur hier im Haus", sagt Fred und wischt eine Träne aus dem Augenwinkel.

Fred heißt eigentlich Alfred Ryter und wird in ein paar Jahren 80. Aber er lässt sich von Fremden lieber duzen, wenn es um seine Kindheit geht. Noch näher kann man ihm ja nicht kommen; intimere, privatere, brutalere Details aus seinem Leben gibt es nicht.

An diesem Septembertag sitzt der Pensionär, ein bärtiger Hüne mit braungebrannter Haut und weißem Haar, am Wohnzimmertisch und erzählt aus seiner Zeit als Verdingbub, so hießen Pflegekinder wie er damals. Es sind Geschichten von Missbrauch und Gewalt, von Hunger und Krankheit, von Lieblosigkeit und schierer Verachtung.

Die Geschichte von Alfred Ryter ist kein grausamer Einzelfall, es ist die Geschichte ganzer Generationen in der Schweiz. Zehntausende Kinder erlebten bis in die Achtzigerjahre hinein Willkür und Gewalt in "fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen": bei Pflegeeltern oder in Erziehungsanstalten, als Kleinkinder oder Teenager, zwei Jahrhunderte lang. Mit am heftigsten betroffen waren Verdingkinder, der Staat überließ sie Pflegeltern. So wie 1948 den siebeneinhalbjährigen Fred.

