Rätselhafter Rettungswagen-Unfall Warum musste Pascual sterben?

Alfons Kowol-Krimphoff und seine Frau Barbara stehen an der Unfallstelle, an der ihr Sohn gestorben ist. Dutzende Male sind sie schon hier gewesen, an diesem Ort, der ihr Leben seit dem 10. November 2016 bestimmt: eine leichte Rechtskurve auf dem Weg von Langen nach Thuine, einer kleinen Ortschaft im Emsland.

Freunde ihres Sohnes haben eine Gedenkstätte errichtet: Vor dem Holzkreuz steht ein Miniaturrettungswagen, eine Erinnerung an den Job, den Pascual Krimphoff als seine Lebensaufgabe sah. Er war Rettungssanitäter aus Leidenschaft, mit seiner Ausbildung fertig, hatte eine Stelle in Dülmen nahe seiner Heimat Havixbeck in Aussicht. Angehörige und Freunde beschreiben ihn als sozial engagiert, vorsichtig, hilfsbereit, als Sonnenschein, als einen begeisterten Karnevalisten.

Die Thuiner Straße verläuft fast 800 Meter nahezu eben geradeaus, ehe die Fahrbahn in der leichten Rechtskurve etwas abfällt. Auf beiden Seiten stehen Bäume. In der Nacht auf den 10. November 2016 prallte hier ein Rettungswagen gegen eine Eiche. Am Steuer saß Pascual Krimphoff, 21. Er und sein 33 Jahre alter Kollege sowie der 59-jährige Patient starben.

SPIEGEL ONLINE Unfallstelle an der Thuiner Straße (Archiv)

Pascuals Eltern blicken auf die angrenzenden Felder, in der Ferne ragen Langens Kirchturm und ein Mobilfunkmast in den Himmel. So viel ist unklar zum Unfallhergang, doch Alfons Kowol-Krimphoff will es genau wissen. Er arbeitet als Sachverständiger für Versicherungen, hat rund 40 Jahre Berufserfahrung in der Untersuchung von Unfallautos. Jetzt untersucht er den Wagen, in dem sein Sohn starb: Wäre Pascuals Tod vermeidbar gewesen?

"Die Polizei macht die Akte zu und sagt: 'Fahrfehler'"

Pascual war beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Emsland in Lingen stationiert, wenige Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Seine Schicht hatte am 9. November um 7 Uhr morgens begonnen. Als er gegen 1.30 Uhr auf der Thuiner Straße einen Kranken transportierte, waren es nur noch wenige Stunden bis zum Feierabend.

Die Fahrbahn dort ist in ordentlichem Zustand, es gibt keine Schlaglöcher oder Risse, die Markierung ist gut sichtbar. Versuchte Pascual zu bremsen? Auf der Straße fanden sich keine Bremsspuren, nur auf dem Grünstreifen Abdrücke der Räder. Möglicherweise schaukelte sich der Wagen auf, die rechten Räder in der Luft. Auch der Abdruck des Baums im Auto legt nahe, dass der Wagen beim Aufprall nach links geneigt war.

SPIEGEL ONLINE Der zerstörte Rettungswagen

"Die Polizei macht die Akte zu und sagt: 'Fahrfehler'", sagt Alfons Kowol-Krimphoff. "Ich lasse nicht zu, dass die Akte einfach zugemacht wird." Selbstverständlich sei es ein Fahrfehler, gegen einen Baum zu fahren. "Die Frage ist doch: Aus welchem Grund fuhr er gegen den Baum?"

Für Glatteis war es zu warm

Der Unfall ist rätselhaft. Eine Vielzahl von Faktoren könnte eine Rolle gespielt haben.

Wind? Links und rechts dieses Abschnitts der Thuiner Straße ist freies Feld, selbst verhältnismäßig schwacher Wind hätte an dem kastenförmigen Aufbau des Rettungswagens genug Angriffsfläche. Das könnte erklären, weshalb sich das Auto aufschaukelte. Womöglich war Pascual als Fahrer davon überrascht.

Glatte Fahrbahn? Zum Unfallzeitpunkt betrug die Temperatur am Boden etwas über zwei Grad. Zu warm für Glatteis. Die Straße war nass, es lag Laub herum. Der Rettungswagen hatte Winterreifen.

Drogen? Ein Bluttest für Pascual fiel negativ aus.

Ablenkung? Pascuals Handy wurde in seiner Hosentasche gefunden. Es ist abwegig, dass er damit herumgespielt und es nach dem Aufprall in seine Tasche gesteckt haben könnte. Was im hinteren Teil des Fahrzeugs zwischen seinem Kollegen und dem Patienten geschah, ist unklar. Hat ihn dort womöglich etwas abgelenkt?

Überhöhte Geschwindigkeit? Der Tacho des Wagens blieb bei 58 Kilometer pro Stunde stehen. Auf dem Abschnitt der Thuiner Straße gilt das Tempolimit 70. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass Pascual Krimphoff schneller fuhr. Bei dem Krankentransport gab es keinen Anlass für große Eile.

Ein plötzliches Hindernis? "Ein Dritter kann nicht beteiligt gewesen sein", sagt Mortimer Behrendt, Anwalt der Hinterbliebenen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Pascual einem anderen Fahrzeug ausweichen musste. Lief ein Tier auf die Fahrbahn? Auch dieser Verdacht lässt sich nicht erhärten. Vier Minuten vor dem Unfall ging bei der Polizei zwar ein Notruf ein, dass ein Pferd in der Gegend ausgebrochen sei. Aber auf den umliegenden Äckern fanden sich keinerlei Spuren.

privat Pascual Krimphoff

"Das Weinen habe ich hinter mir"

Bleibt als Alternative zu einem Fehler des Fahrers: ein technischer Defekt.

Das Wrack des Rettungswagens steht nun in der Werkstatthalle von Alfons Kowol-Krimphoff. Begleitet von unabhängigen Experten will der Vater der Sache auf den Grund gehen. "Ich muss jetzt meinen Job machen. Das Weinen habe ich hinter mir", sagt er.

Durch die Wucht des Aufpralls sieht die Front des Wagens aus, als habe er den Baum umarmt. Die Eindruckstelle zeigt, dass Pascual die Eiche quasi direkt gegen die Brust bekam. Die Fahrerkabine wurde so verformt, dass Einsatzkräfte ihn zunächst nicht aus dem Wagen holen konnten.

Warum tut sich ein Vater diese emotionale Tortur an? So genau Kowol-Krimphoff auch sucht, selbst wenn er einen Defekt findet - nichts wird ihm seinen Sohn zurückbringen.

"Wir wissen nicht, ob ich etwas finde. Aber ich bin es meinem Kind schuldig, das Auto zu untersuchen, in dem es verunglückt ist", sagt Kowol-Krimphoff. "Finde ich keinen Fehler, findet ihn auch kein anderer." Abrieb im Motor, etwa bei den Nockenwellen, oder im Getriebe könnte auf Verschleiß hindeuten - also auf mögliche Schäden, die lange vor dem Unfall entstanden.

"Wäre das Fahrzeug sicher gewesen, hätte unser Sohn überlebt"

Die Überprüfung des Wagens sei kein Versuch, die Trauer zu bewältigen. "Ich gehe davon aus, dass Trauer ein Dauerzustand ist. Ich werde 30 Jahre traurig sein." Er wolle Klarheit schaffen. Eine Erklärung, ja bloß eine Theorie zur Unfallursache ließe Pascuals Tod nicht mehr so grausam willkürlich erscheinen.

Im Vergleich zu normalen Autos haben Rettungswagen bei Einsatzfahrten ein 17-fach höheres Unfallrisiko. "Warum müssen die dann nicht mindestens doppelt so sicher sein?", fragt Kowol-Krimphoff. "Ich habe das Kind dem Rettungsdienst anvertraut. Wäre das Fahrzeug sicher gewesen, hätte unser Sohn überlebt. Den Vorwurf mache ich denen."

Thomas Hövelmann vom DRK Emsland weist die Kritik zurück. "Ich empfinde das so, dass versucht wird, uns die Schuld zuzuschieben." Laut Polizei war der Wagen in einwandfreiem Zustand. Und Hövelmann legt Wert darauf, dass mehrere Fachleute nichts an dem Auto beanstandet hätten. Er habe Verständnis für das, was die Familie durchmache, sagt Hövelmann. "Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass das jetzt so eskaliert."

Auf Alfons Kowol-Krimphoffs Firmengelände liegt noch der Stamm des Baums, gegen den der Rettungswagen prallte. Pascuals Eltern wollten nicht, dass der Stamm einfach zu Brennholz verarbeitet wird. Ein Künstler soll daraus eine Statue machen. "Der Verunglückte hat es verdient, dass man an ihn denkt", sagt der Vater.

Die Erinnerung an Pascual wachzuhalten, ist zur Lebensaufgabe seiner Eltern geworden.