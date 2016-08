Landkreis Bayreuth: Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Ein Überholmanöver hat in Oberfranken zu einem Verkehrsunfall mit zwei Toten und drei Schwerverletzten geführt. Ein 28 Jahre alter Autofahrer geriet am Dienstagabend beim Überholen auf der Bundesstraße 303 in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Er prallte bei Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth frontal mit dem Auto eines 82-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge krachten dann gegen einen Kleinbus.

Im Auto des 28-Jährigen saßen drei Frauen: Eine 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle, eine 17-Jährige wenig später im Krankenhaus. Der Unfallverursacher, seine 20 Jahre alte Beifahrerin sowie der 82-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Die vier Personen im Kleinbus blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Zwei Hubschrauber, drei Notärzte sowie 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Bergwacht, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren am Unfallort. Die B303 war bis zum späten Abend komplett gesperrt.