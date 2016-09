Fotos verlassener Orte Geisterstädte und Gruselinseln

Manchmal ist es höhere Gewalt, die Menschen vertreibt. So wie auf der Karibikinsel Montserrat, wo Vulkanausbrüche die Hauptstadt Plymouth unter Asche begraben haben.

Manchmal sind es finanzielle Zwänge. So wie in dem kalifornischen Goldgräberort Bodie, der mit dem Ende des Goldrausches zur Geisterstadt wurde. Und manchmal gehen die Menschen aus freien Stücken, so wie im Fall der britischen Seefestungen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs niemand mehr brauchte.

Oft bleiben Spuren zurück, auch Jahrzehnte später. Es sind Spuren des Verfalls, die oft einen einzigartigen Zauber entfalten.

In dem kürzlich erschienenen Bildband "Abandoned Places" ("Verlassene Orte") hat Kieron Connolly mehr als hundert Fotos von solchen Orten zusammengestellt, die ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Mal sind sie faszinierend, mal erschreckend - wie etwa im Fall des französischen Mahnmals Oradour-sur-Glane. Oder im Fall der riesigen russischen Diamantenmine Mirny, deren mehr als 500 Meter tiefer Krater einer Wunde in der Erdkruste gleicht. Die Arbeit an der Oberfläche ist dort lange eingestellt, doch Untertage geht sie weiter.

Connolly zeigt in sechs Kategorien wie "Öffentliche Gebäude" oder "Geisterstädte" keine neu entdeckten Welten. Die Bilder sind teilweise mehrere Jahre alt und stammen von diversen Fotografen und Bildagenturen, die begleitenden Informationen sind sehr knapp gehalten. Trotz aller Unterschiede wird die gemeinsame Botschaft der Aufnahmen in der Zusammenstellung besonders deutlich: Was der Mensch erschafft, ist vergänglich.

Sehen Sie die spektakulären Fotos aus "Abandoned Places" in unserer Fotostrecke: