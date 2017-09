Videoserie zur Bundestagswahl 2017 Deutschland, deine Lindenstraßen

Die Lindenstraßen #1: "Die Großstädter kapieren das nicht"

Mehr Einwohner als Kühe - das ist der erste Eindruck aus der Lindenstraße im bayerischen Netterndorf. Doch auch in diesem ländlichen Idyll wird kontrovers diskutiert - etwa über die Obergrenze. Ein Streitgespräch zwischen Stall und Wirtshaus.

Die Lindenstraßen #2: "Eine rassistische Partei würden Sie wählen?"

Abgehängt und benachteiligt: So fühlen sich viele Anwohner in der Lindenstraße im sächsischen Pirna. SPIEGEL-ONLINE-Reporter Jaafar Abdul-Karim ist auf Spurensuche in Plattenbauten und Vorgärten.

Die Lindenstraßen #3: "Hauptsache wir bekommen keinen Populisten"

Bei der Beichte bekommt Pater Cletus Wingen regelmäßig fremdenfeindliche Sprüche zu hören - der Mönch macht sich Sorgen um die anstehende Bundestagswahl. Und wie denken die anderen Bewohner der Lindenstraße in Köln? Ein Stimmungsbild.

Die Lindenstraßen #4: "Das ist die schönste Straße Deutschlands"

Schicke Vorgärten, dicke Autos: In der Lindenstraße in München geht es den Menschen gut. Dass in diese Idylle Flüchtlinge ziehen könnten - das ist für manche zu viel. Wir haben mit den Bewohnern vor der Wahl gesprochen.

Die Lindenstraßen #5: "Als Kanzler würde ich das Arbeitsamt entsorgen"

Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Stimmung gedrückt: Vor der Bundestagswahl sind viele Anwohner der Lindenstraße in Bremen-Nord enttäuscht. Tattoostudio-Besitzer Stefan Schumann hat das Vertrauen in die Politik komplett verloren.