Nach der Brandkatastrophe Wie sich Kalifornien selbst hilft

Heute Abend soll es Käsenudeln mit Pulled Pork geben, dazu Caesar Salad. Oder, wer das lieber mag, kann auch einen veganen Brotpudding haben. Und Jeff Guettler, West Cooke, Mark Valdivia und all die anderen sorgen gerade dafür, dass das auch wirklich klappt. So wie sie es in den vergangenen zehn Tagen schon getan haben.

In einer Turnhalle am Rand der kalifornischen Stadt Camarillo hat die Hilfsorganisation World Central Kitchen eine Großküche auf die Beine gestellt. Von hier aus werden die Opfer der Waldbrände in der Region jeden Tag mit zwei warmen Mahlzeiten versorgt, ebenso Feuerwehrleute, Polizisten und Aufräumhelfer, die in dem betroffenen Gebiet im Einsatz sind.

Normalerweise machen in der Turnhalle des "Casa Pacifica" sozial benachteiligte Jugendliche Sport. Das Haus ist ein Jugendheim mit etwa 70 Bewohnern, viele mit Alkohol- und Drogenproblemen. Und Guettler kocht für sie. Doch jetzt teilt er sich sein Reich mit vielen anderen. Aus dem ganzen Land sind Kollegen gekommen, dazu Heerscharen von Freiwilligen aus der Region.

Ein paar von ihnen sind gerade an den Töpfen, Pfannen und am Ofen von Guettlers Küche im Einsatz. Die große Mehrzahl jedoch arbeitet draußen, in der Turnhalle. Hier stehen unter den Basketballkörben zwei lange Reihen von Tischen, darauf große Schalen aus Aluminium. Fleißige Hände füllen sie mit Salat aus Tüten, welke Blätter werden aussortiert, dann kommen Croutons obenauf und Dressing. Später werden noch Obsttüten für den Nachtisch gepackt.

Langsam lässt die Anspannung nach

"Heute schicken wir 40 große Essenschalen raus", rechnet Guettler vor. Jede von ihnen wird jeweils 45 Menschen satt machen. "Wir hatten Tage, da waren es sogar 80 Schalen". Nun werde es weniger - zum Glück. Der Waldbrand in der Region, das sogenannte Woolsey Fire, ist größtenteils unter Kontrolle, die Aufräumarbeiten laufen. Die Anspannung lässt langsam nach. "Das waren vielleicht zehn Tage", seufzt Guettler. Doch dafür wirkt er überraschend energetisch.

Immerhin, er hat es auch bald geschafft. Dieser Sonntag ist der letzte, an dem die Küche noch offen hat. Ein paar der Mitarbeiter von World Central Kitchen werden von hier aus in die nordkalifornischen Waldbrandgebiete weiterziehen, wo die Organisation eine noch größere Hilfsküche betreibt. Die zahllosen Freiwilligen der letzten Tage, Tausende wie Guettler sagt, werden in Camarillo zurückbleiben - und in ihre Leben jenseits der Großküche zurückkehren.

Rauch und Feuer Eines der Feuer entstand am 8. November etwa 140 Kilometer nördlich von Sacramento. Die Feuerwehr versucht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Das Feuer breitete sich jedoch immer weiter aus. In Butte County wurden laut Feuerwehr bislang 42 Tote geborgen, die meisten in dem Ort Paradise. Viele der Leichen lagen in ausgebrannten Autos oder Häusern. Kalifornien ist immer wieder von großen Feuern betroffen. Das Bild zeigt eine Satellitenaufnahme vom Dezember 2017. Feuerwehrmann bei der Arbeit: Zu den aktuellen Bränden trug unter anderem der bislang sehr trockene Herbst in der Region bei. Hinzu kommen heftige Winde, die sogenannten Santa-Ana-Winde. Sie bringen trockene Luft in die Region und verteilen zudem die Glut der Feuer. Brand in Nordkalifornien im Oktober 2017: Eigentlich beginnt es in der Region zu der Jahreszeit vermehrt zu regnen, so dass die Wandbrandgefahr sinkt. Brände am 9. November 2018: In den vergangenen 60 Tagen hat es in Kalifornien bis zu 12,7 Zentimeter weniger Regen gegeben als im Langzeitdurchschnitt, berichtet ein Forscher auf Twitter.

Aber noch ist es nicht soweit, noch wird gearbeitet. In der Küche blubbern die Nudeln in riesigen Aluminiumtöpfen, das Fleisch ist im Ofen. West Cooke hat hier gerade das Regiment. Normalerweise ist er mit seinem eigenen Food Truck in der Gegend unterwegs. Doch der ist gerade geparkt, damit sich Cooke kümmern kann um die Käsenudeln und den ganzen Rest.

Die Stimmung ist gut. Keine Selbstverständlichkeit für Großküchen, wo sonst verblüffend viele psychisch auffällige Menschen unterwegs sind, wie man immer mal hört. Aber hier wird gewitzelt und gelacht. Nur dann ist ein lauter Ruf zu hören - wenn es gilt, die anderen im Raum vor heißen Töpfen oder offenen Ofentüren zu warnen.

Das Konzept von World Central Kitchen geht so: Ambitionierte Köche versorgen Menschen, die von einer Katastrophe betroffen sind. Starkoch José Andrés hat die Organisation vor acht Jahren gegründet, um Erdbebenopfer in Haiti zu verpflegen. Seitdem sind er und seine Kollegen an zahllosen Krisenherden im Einsatz gewesen: Puerto Rico, Florida, Indonesien - und jetzt in Kalifornien.

Gutes Essen unter improvisierten Bedingungen

Dabei geht es nicht nur darum, möglichst viele Kalorien in möglichst viele Münder zu bekommen - sondern auch darum, möglichst gut zu kochen. So gut jedenfalls das unter oft improvisierten Bedingungen möglich ist.

Wobei, Kalorien sind natürlich auch wichtig. Zum Beispiel für die Feuerwehrleute. "Wir versuchen, sie aufzutanken. Die arbeiten 24 Stunden am Tag", sagt Cooke. Mit Gerichten aus dem Ofen, viel Sauce und so weiter. Man habe aber auch viele vegane Mahlzeiten rausgeschickt, mehr als bei anderen Einsätzen.

World Central Kitchen postet Fotos der Aktionen auf den sozialen Netzwerken und wirbt so um Geldspenden. Unterstützung gibt es gelegentlich aber auch mit Sachspenden von Lebensmittelhändlern. So habe die Supermarktkette Trader Joes kürzlich einen ganzen Laster vorbeigeschickt, der wegen der Straßensperrungen in der Brandregion nicht an seinen Zielort kommen konnte.

Die meisten in der Küche verwendeten Lebensmittel werden aber ganz regulär gekauft. "So können wir sicher sein, dass unser Essen auch in Ordnung ist", sagt Mark Valdivia. Nicht auszudenken etwa, wenn man Feuerwehrleute mit vergammeltem, mit Salmonellen verseuchtem Salat versorgen würde - dann würden die krank und die vermeintliche Hilfe zum Fluch.

Also wird streng auf Qualität und Hygiene geachtet. Die Küchencrew und die Freiwilligen an den Tischen müssen regelmäßig ihre Hände waschen, Handschuhe tragen und dürfen in der Nähe von Lebensmitteln nicht selbst essen oder trinken.

Normalerweise betreibt Valdivia das Restaurant "The Cave" in Ventura. Doch seit zehn Tagen ist er in der Turnhalle des Casa Pacifica zu finden. Hier kümmert er sich vor allem um die Logistik. An der Wand hängen großformatige Landkarten. Gesperrte Straßen sind darauf eingezeichnet, die Ausbreitung des Feuers, die Lage von Notunterkünften. Die Flammen waren zum Teil nur zehn Kilometer von der Großküche entfernt. Man habe kurzzeitig sogar an einen Umzug gedacht, was sich dann aber doch erledigt habe, sagt Valdivia.

Die Zerstörung in Paradise In Kalifornien wüten die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des US-Bundesstaats. Diese Tankstelle nahe Pulga ist komplett ausgebrannt. Das Feuer hat vor allem die Stadt Paradise hart getroffen. Hier starben 42 Menschen in den Flammen. Viele Leichen wurden in ausgebrannten Häusern und Autowracks gefunden. Rettungskräfte durchsuchen die Stadt. Ein Paar steht in Paradise vor den Ruinen seines Hauses. Allein in Paradise sollen 6700 Häuser abgebrannt sein, der Ort zählt rund 27.000 Einwohner. Viele Menschen versuchten, in ihren Autos zu fliehen, als sich die Flammen näherten. Von diesem ausgebrannten Wagen sind nur noch Metallteile übrig. Ein Feuerwehrmann pausiert. In den wenigen Orten, die nach der Feuerkatastrophe bereits wieder betretbar sind, helfen die Feuerwehrleute bei der Suche nach Vermissten. Die Zahl der Toten könnte noch steigen. Drei Bewohnerinnen der Stadt Paradise umarmen sich. Auch die Grundschule von Paradise wurde vollständig zerstört. Dieser Pitbull hat Verbrennungen an den Pfoten davongetragen. Viele Besitzer mussten ihre Tiere zurücklassen, als sie von den Flammen überrascht wurden. Feuerwehrleute kämpfen immer wieder gegen das Wiederaufflammen von bereits gelöschten Feuern. In Paradise suchen Rettungskräfte nach menschlichen Überresten. Auch in Malibu, bekannt für seine Luxushäuser, wüteten die Flammen. Dieses Anwesen wurde fast komplett zerstört. In Malibu leben zahlreiche Prominente. Auch TV-Moderator Thomas Gottschalk hat hier ein Haus. Es fiel den Flammen zum Opfer. Gottschalks Villa brannte bis auf die Mauern aus. Lediglich der Pool blieb intakt. Starke Winde und anhaltende Trockenheit könnten dafür sorgen, dass sich die Feuer in den kommenden Tagen weiter ausbreiten.

Eine Wand weiter hängen lange Listen mit den Empfängern der Mahlzeiten. Feuerwehrstationen, Notunterkünfte, Gemeindezentren, Tierheime. Auch den Ermittlern, die die Schießerei mit 13 Toten im nahen Thousand Oaks aufklären müssen, haben sie schon Essen gebracht, sagt Valdivia.

Egal wer es ist, für die Empfänger ist das Essen aus der Küche von Camarillo ein Signal in schwierigen Zeiten. Zumindest ein paar Bissen lang lassen sich Entbehrungen und oft auch das Leid der vergangenen Tage beiseiteschieben. Mehr als 60.000 Mahlzeiten habe man inzwischen hergestellt und ausgeliefert, sagt Valdivia.

Wie gut die bei den Empfängern ankommen, wird man später im Tierheim von Camarillo sehen. Das weitläufige Gelände liegt direkt am Flugplatz der Stadt, nebenan parken auf einer weiten Fläche auch zahllose Löschfahrzeuge der Feuerwehr, die gerade nicht benötigt werden. Pete Rodriguez ist einer, der hier bei den Tieren Dienst tut. Wegen des Feuers mussten seine Kollegen und er zuletzt viele Überstunden machen, manche seien bis zu 18 Stunden am Stück im Einsatz gewesen, sagt er.

Es galt neben den normalen Tierheim-Insassen noch zahlreiche Tiere unterzubringen, die von abgebrannten Farmen in der Umgegend nach Camarillo gebracht wurden. "Da tut es gut, wenn man so versorgt wird", sagt Rodriguez - und lässt sich seine Käsenudeln schmecken.