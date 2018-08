Waldbrand in Brandenburg Pionierpanzer soll Schneisen schneiden

Im Kampf gegen den Großbrand südwestlich von Berlin bekommt die Feuerwehr Unterstützung von der Bundeswehr. Ein Pionierpanzer sollte am Samstag Schneisen in den Wald bei Treuenbrietzen brechen. Damit könne die Feuerwehr näher an die letzten Glutnester herankommen, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nach einer Lagebesprechung.

Der Waldbrand war am Donnerstag ausgebrochen und hatte sich auf bis zu 400 Hektar ausgebreitet. 520 Menschen aus drei Dörfern mussten ihre Häuser verlassen. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Waldboden liegen, machen den Einsatz für die Feuerwehr hochgefährlich.

Am Freitagmittag konnten zumindest die Bewohner von Frohnsdorf wieder zurück nach Hause. Für die Bewohner von Klausdorf und Tiefenbrunnen wird nach Angaben des Landkreises Potsdam-Mittelmark alle vier Stunden geprüft, ob eine Rückkehr möglich ist. Am Freitagabend durften die Anwohner kurzzeitig ihre Häuser betreten, um persönliche Sachen zu holen und ihre Tiere zu versorgen.

Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle und breitet sich nicht weiter aus.

Wie ein Sprecher der Bundeswehr bestätigte, handelt es sich bei dem nun eingesetzten Fahrzeug um einen Pionierpanzer "Dachs", der beim Pionierbataillon "803" in Havelberg stationiert ist. Auch zwei weitere Löschfahrzeuge der Bundeswehr vom Truppenübungsplatz Lenin sollten am Samstag die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen unterstützen.

DPA Pionierpanzer "Dachs" (Archiv)

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit war die Waldbrandgefahr in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Brandenburg mit seinen ausgedehnten Kiefernwäldern ist besonders bedroht.

Am Samstagmittag brach südlich von Potsdam ein weiterer Waldbrand aus, dessen Ausbreitung laut rbb jedoch schnell gestoppt wurde. Der "Bodenbrand" am Autobahndreieck Potsdam in der Nähe von Beelitz habe laut einer Sprecherin des Landkreises auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar gebrannt.