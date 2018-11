Verheerende Waldbrände in Kalifornien Tausende Hilfskräfte kämpfen gegen die Flammen

Rund 8000 Hilfskräfte versuchen in Kalifornien derzeit, gleich zwei große Brände zu löschen. Der eine, das "Camp Fire" wütet im Norden des US-Bundesstaats, der andere, genannt "Woolsey Fire", in der Gegend um Malibu. Mindestens 25 Menschen sind bereits durch die Flammen ums Leben gekommen. Weitere Opfer werden befürchtet, denn Trockenheit, Wärme und heftige Winde verschärfen die Lage.

Das Feuer im Norden war am Donnerstag im Nordosten von Sacramento ausgebrochen, im Butte County. "Camp Fire" wird der Brand in Anspielung auf seinen Entstehungsort genannt, der Camp Creek Road. Bislang haben die Flammen vor allem die Kleinstadt Paradise verwüstet, in dieser Gegend kam es zu 23 der bislang bestätigten Todesfälle.

Einige der Leichen seien in ausgebrannten Autos oder in deren Nähe entdeckt worden, heißt es von der Polizei. Ein mobiles DNA-Labor und Anthropologen sollen nun dabei helfen, die Toten zu identifizieren. Über Hundert Menschen gelten auch noch als vermisst, man befürchtet, sie zum Beispiel in Häuserruinen zu finden.

Das "Camp Fire" zählt so schon jetzt zu den folgereichsten, die der Bundesstaat je erlebt hat, 4000 Hilfskräfte sind im Einsatz.

Kirchen, Geschäfte und Schulen abgebrannt

Insgesamt kann in Kalifornien derzeit eine Viertelmillion Menschen nicht in ihre Wohnungen und Häuser - sofern diese überhaupt noch bewohnbar sind. Denn allein in Paradise sollen 6700 Häuser abgebrannt sein, 15.000 weitere Gebäude in der Gegend gelten noch als von den Flammen bedroht. In der Stadt selbst leben 27.000 Menschen.

Video REUTERS

Das Ausmaß der Zerstörung sei kaum zu beschreiben, sagte die Bürgermeisterin der kleinen Gemeinde dem US-Sender CNN. Auch ihr Haus sei abgebrannt, ebenso hätten alle Mitglieder des Stadtrats ihre Häuser verloren, teilte Jody Jones mit. Ihnen stehe "harte Arbeit" bevor, den Ort wieder aufzubauen, wo das Feuer Kirchen, Geschäfte, Schulen und Restaurants dem Erdboden gleich gemacht hat.

Auch in Malibu ist die Lage ernst

Beim "Woolsey Fire", 800 Kilometer weiter, sind bislang zwei Todesopfer bekannt: Ihre stark verbrannten Leichen fand man in einem Fahrzeug in einer Auffahrt. Bis Samstagabend verkohlte das Feuer tausende Hektar Land, dabei wurden mindestens 177 Anwesen zerstört. Niedergebrannt ist unter anderem die Paramount Ranch, eine Kulisse für Cowboy-Filme und -Shows, wo unter anderem für "Westworld" gedreht wurde.

Von den Flammen betroffen war auch der Ort Thousand Oaks, in dem vergangene Woche bei einem Amoklauf 13 Menschen erschossen wurden.

Die Behörden riefen die Bewohner in den Gefahrenzonen wiederholt auf, Räumungsbefehle zu befolgen. Malibu und Nachbarorte am Nordrand von Los Angeles sind offiziell komplett evakuiert worden, die Behörden haben noch Sorge, dass es zu Plünderungen kommen könnte.

Viele Prominente haben an der Küste und in dem angrenzenden Hügelland teure Villen. Stars wie die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga, der Regisseur und Oscar-Preisträger Guillermo del Toro sowie die TV-Persönlichkeiten Caitlyn Jenner und Kim Kardashian waren von den Räumungen betroffen. Zu den zerstörten Anwesen gehörte auch das von TV-Moderator Gottschalk.

Lady Gaga sprach den Feuerwehrleuten, Polizisten und Helfern einen Dank aus. "Ihr seid wahre Helden", schrieb der Star auf Twitter. Kim Kardashian rief über den Kurznachrichtendienst zu Spenden für Feuerwehrorganisationen auf.

Ärger über Trumps Tweets

US-Präsident Donald Trump warf den zuständigen Behörden in Kalifornien zunächst Missmanagement vor, in den sozialen Medien beklagten sich daraufhin viele Nutzer über seine Reaktion. "Dies ist eine absolut herzlose Antwort", schrieb die Sängerin Katy Perry auf Twitter. Der Chef der kalifornischen Berufsfeuerwehr, Brian Rice, wies die Vorwürfe als "gefährlich falsch" zurück. Trumps Äußerungen seien "erniedrigend" für die Opfer sowie "für die Männer und Frauen, die an den Fronten kämpfen".

Stunden nach seiner ersten Einlassung zum Thema schlug der Präsident einen anderen Ton an und drückte den Feuerwehrleuten und den Betroffenen sein Mitgefühl aus. "Die Zerstörung ist katastrophal. Gott schütze alle", schrieb er und rief die Menschen auf, den Evakuierungsaufrufen zu folgen. Am Sonntag schwenkte Trump aber wieder auf die andere Stoßrichtung um und erklärte, mit einem vernünftigem Forstmanagement seien zerstörerische Feuer wie das in Kalifornien zu stoppen.