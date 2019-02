Was ist passiert?

Mitte Januar gingen Aufnahmen von einem Vorfall im Zentrum von Washington um die Welt: In der US-Hauptstadt trafen damals einige Indigene sowie eine Schülergruppe aufeinander. Die Jugendlichen, die zuvor am "Marsch für das Leben" von Abtreibungsgegnern teilgenommen hatten, warteten auf den Stufen des Lincoln-Denkmals auf die Busse für ihre Heimfahrt nach Kentucky.

Empörung erregte später eine Videosequenz, die einen Teenager zeigt, der vor dem Ureinwohner Nathan Philipps steht. Während der ältere Mann in dem Video eine Trommel schlägt und singt, lächelt ihn der Teenager unentwegt an - umringt sind beide von johlenden Schülern. Die Indigenen demonstrierten auf dem "Indigenous Peoples March" für die Rechte von Ureinwohnern.

Angeblich, so berichteten es US-Medien, hätten die Schüler die Indigenen umringt und provoziert oder verhöhnt. Schnell gab es harsche Kritik am Verhalten der Jugendlichen, auch SPIEGEL ONLINE berichtete darüber. Weitere Bilder und Stellungnahmen führten jedoch zu einer veränderten Bewertung des Vorfalls.

Video REUTERS

Wie reagierte der Jugendliche im Zentrum des Falles?

Der 16 Jahre alte Nicholas Sandmann teilte kurz nach dem Vorfall mit, er habe die Situation auflösen wollen und sich daher dem älteren Mann gegenüber ruhig verhalten. "Es kränkt mich, dass so viele Menschen an etwas glauben, das nicht passiert ist", schrieb er damals, er habe Morddrohungen erhalten. Nun will er jene Zeitung wegen Verleumdung verklagen, die zuerst über den Vorfall berichtet und so wohl die Empörung ausgelöst hatte: die "Washington Post". Sandmann fordert seinen Anwälten zufolge 250 Millionen Dollar, umgerechnet 220 Millionen Euro. Das sei die Summe, die Eigentümer und Amazon-Gründer Jeff Bezos einst für die Traditionszeitung bezahlt hatte.

In der Klage, veröffentlicht auf der Seite der Anwaltskanzlei, heißt es, die "Washington Post" habe den Schüler "fälschlicherweise rassistischer Handlungen beschuldigt". So sollten Vorurteile gegen Präsident Donald Trump geschürt werden, da Sandmann ein weißer, katholischer junger Mann sei, der während des Vorfalls eine Mütze mit Trumps Slogan "Make America Great Again" getragen habe.

Die Juristen erheben eine ganze Reihe schwerer Vorwürfe: "Diese Klage wird gegen die 'Post' erhoben, um eine Entschädigung zu erhalten für ihre fahrlässige, rücksichtslose und infame Attacke gegen Nicholas, die seinem Leben und seinem Ansehen dauerhaften Schaden zugefügt hat." Der Junge und seine Familie erlebten "eine der schlechtesten Seiten unserer gegenwärtigen Gesellschaft", hieß es bereits in einer Mitteilung vom 25. Januar.

Wie verhält sich die "Washington Post"?

Die Zeitung will sich gegen die Vorwürfe verteidigen, wie es in einem Artikel heißt. "Wir prüfen eine Kopie der Klage und planen eine entschlossene Verteidigung", sagte Kristine Coratti Kelly, eine Sprecherin des Medienhauses.

AP Sitz der "Washington Post" im One Franklin Square Building

Die Artikel über den Fall, die seit dem 18. Januar auf der Homepage der Zeitung erschienen sind, stehen noch online - einige wurden aktualisiert und um Korrekturhinweise ergänzt. Auch andere Medien haben ihre Berichte angepasst, so auch SPIEGEL ONLINE.

Wie positioniert sich die Schule?

Die Leitung der katholischen High School des Bistums Covington hatte das Verhalten ihrer Schüler anfangs scharf kritisiert. Ende Januar relativierte die Diözese diese Kritik: In einem offenen Brief an alle Eltern schrieb Bischof Roger Foys, man habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, eine Stellungnahme abzugeben.

Vor gut einer Woche wandte sich die Diözese erneut an die Öffentlichkeit: Die Nachforschungen einer privaten Ermittlerfirma in ihrem Auftrag hätten die Jugendlichen vollständig entlastet, heißt es in einer Mitteilung Foys'. Die Schüler hätten den Vorfall nicht angezettelt, man könne ihr Verhalten sogar als lobenswert bezeichnen.

Im Untersuchungsbericht der Privatermittler, den das Bistum online veröffentlichte, geht es unter anderem um eine dritte beteiligte Gruppe - die "Schwarzen Hebräer". Mehrere Mitglieder dieser religiösen Splittergruppe hätten den Schülern eindeutig beleidigende Äußerungen zugerufen - diese Rufe sind auch auf dem umstrittenen Video zu hören.

"Wir finden keine Belege dafür", heißt es im Bericht der Privatermittler, "dass die Schüler mit eigenen beleidigenden oder rassistischen Äußerungen reagiert hätten". Unter Berufung auf diesen Bericht schrieb Bischof Foys: "Unsere Schüler wurden in eine Situation gebracht, die ebenso bizarr wie bedrohlich war."

REUTERS Covington Catholic High School in Park Hills, Kentucky

Was ist über Nathan Philipps bekannt?

Der Ureinwohner, der in dem fraglichen Video zu sehen ist, heißt Nathan Philipps. Ursprünglich hatte es geheißen, der 64-Jährige aus dem Omaha-Stamm sei Vietnam-Veteran. Inzwischen hat er laut "Washington Post" klargestellt, dass er zwar beim Militär war, laut "New York Times" auch zur Zeit des Krieges, allerdings sei er nicht in Vietnam eingesetzt gewesen.

Philipps hatte unter anderem im Gespräch mit der "Washington Post" geschildert, die Jugendlichen hätten sich seiner Gruppe gegenüber unverschämt verhalten, aggressiv und rassistisch.

Unter anderem hätten sie in Anspielung auf die Regierungspläne zum Bau einer Mauer an der US-Südgrenze laut gerufen: "Baut die Mauer, baut die Mauer!" Ob diese Worte tatsächlich gefallen sind, und falls ja, wer sie gerufen hat, ist allerdings unklar. Die von der katholischen Kirche beauftragten Privatermittler haben eigenen Angaben zufolge keine Beweise dafür gefunden, dass die Schüler diesen Satz geäußert haben.