Weiberfastnacht in Karnevalshochburgen Die Närrinnen sind los!

In den närrischen Hochburgen hat am Donnerstag um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. In vielen Städten stürmen die Frauen an Weiberfastnacht traditionell die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht.

Dabei gehen sie auch auf "Krawattenjagd". So nehmen die "Möhnen" (Frauen) in Düsseldorf den Bürgermeister gefangen. In Bonn greifen die Waschweiber an. Und in Köln fordert das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein.

In Köln hatten sich schon am frühen Vormittag Tausende Jecken in der Altstadt versammelt. Insgesamt rechnet die Stadt an Weiberfastnacht mit mehreren Hunderttausend Besuchern. Viele Angestellte, die nicht frei haben, arbeiten geschminkt in bunten Kostümen.

Der Himmel über Köln und Düsseldorf war am Morgen noch wolkenlos - allerdings soll das so nicht bleiben: Bereits im Laufe des Tages soll es zuziehen, und für den Rest der tollen Tage müssen sich die Karnevalisten dann auch auf Wind und Regen einstellen.

Die Tradition der Weiberfastnacht, wie sie heutzutage gefeiert wird, soll auf Wäscherinnen aus Bonn-Beuel zurückgehen. Sie sollen wütend darüber gewesen sein, dass Karneval Anfang des 19. Jahrhunderts eine reine Männerveranstaltung gewesen ist.