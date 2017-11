Forderung eines Priesters Weihnachten ist tot. Es lebe Weihnachten!

Klar, die biblische Weihnachtsgeschichte kennen die meisten zumindest in groben Zügen: Maria und Josef, Bethlehem, die Krippe im Stall. Darüber hinaus hat das Weihnachtsfest in der westlichen Welt aber kaum noch etwas mit seinen religiösen Ursprüngen zu tun.

So jedenfalls sieht das Desmond O'Donnell.

Der katholische Priester aus Irland empört sich darüber, dass Weihnachten längst geraubt worden sei - und er benennt auch die Täter: "der Weihnachtsmann und die Rentiere". In einem Interview mit dem "Belfast Telegraph" forderte er daher nun eine Umbenennung des christlichen Festes am Jahresende.

Das heißt im Englischen "Christmas" - und bezieht sich damit eindeutig auf Christus. "Wir haben Christmas verloren, genau wie zuvor Ostern, und sollten dieses Wort vollständig verbannen", sagte O'Donnell. "Wir müssen es ziehen lassen, es wurde ja bereits entführt, und wir müssen das nun anerkennen und akzeptieren."

O'Donnells Forderung kommt keineswegs aus dem Nichts, wie der "Guardian" berichtet - ihr ging im katholischen Irland eine aufgeregte Debatte voraus: Im benachbarten Großbritannien hatte die Bäckereikette Greggs in einer Weihnachtszene nicht eine Jesusfigur in die Krippe gelegt - sondern eine Wurst im Teigmantel. Daraufhin hatten rechtskonservative Aktivisten zum Boykott der Kette aufgerufen.

"Auch Nichtgläubige verdienen ihre Feier"

So weit will Priester O'Donnell, der auch als Psychologe zugelassen ist, offenbar nicht gehen. Er sieht in der Angelegenheit eher das Symptom einer grundsätzlichen Krise, in deren Verlauf Weihnachten kommerzialisiert worden sei: "Ich verlange nur", sagt er, "dass Platz gelassen wird für Gläubige, aus deren Sicht Weihnachten nichts mit dem Weihnachtsmann und Rentieren zu tun hat".

Das Wort Christmas müsse daher aufgrund seiner christlichen Herkunft verschwinden, sagte er. Es gehe ihm dabei nicht darum, Atheisten oder Anhänger anderer Religionen zu diskriminieren oder ihnen etwas wegzunehmen, im Gegenteil: "Auch Nichtgläubige verdienen und brauchen ihre Feier, das ist eine grundsätzliches menschliches Bedürfnis, und wir alle brauchen das in unserem harten Leben."

"Ich versuche nur, die Wahrheit der Weihnacht für Gläubige zu erhalten", sagt O'Donnell, "indem wir 'Christmas' aufgeben und es durch ein anderes Wort ersetzen". Bleibt nur ein Problem: Einen Vorschlag für einen Alternativbegriff machte er nicht.