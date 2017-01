Weihnachtsbaum-Werfen: Achtung, Baum fliegt!

Im 2500-Seelen-Ort Weidenthal im Pfälzerwald sind zum elften Mal die Fichten geflogen. Über 80 Amateursportler traten nach Angaben der Organisatoren bei der Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaum-Werfen an. Ganz ernst nehmen sie den Wettbewerb aber nicht - denn Glühwein ist als offizielles Dopingmittel anerkannt.

Die Teilnehmer mussten etwa 1,50 Meter große Fichten wie einen Speer werfen, wie einen Hammer schleudern und in der Hochsprunganlage über die Latte werfen. Die Einzelergebnisse wurden addiert - wer auf den größten Gesamtwert kam, gewann. 53 Männer und 30 Frauen traten nach Angaben der Organisatoren zu dem Wettkampf auf einem Sportplatz an.

Bei den Herren siegte ein Lokalmatador: Der 26 Jahre alte Christopher Milloth aus Weidenthal erreichte ein Gesamtergebnis von 23,54 Metern. Erste bei den Damen wurde mit 15,95 Metern Alexandra Köpper aus Römerberg bei Speyer.

Für manche Herren sei das ein richtig ernsthafter Wettbewerb, sagte Herbert Laubscher vom FC Wacker, dem örtlichen Fußballklub und Organisator der WM. Sie schauten sogar, welche Technik die Konkurrenten anwenden. "Aber für die meisten ist es auch Spaß."

Für die Veranstalter auch, wie sich am vergleichsweise lockeren Regelwerk erkennen lässt. "Doping ist erlaubt", sagte Laubscher - "aber mit Glühwein". Der fließt am Rand des Sportfelds in Strömen und wird auch von jenen konsumiert, die nicht selbst beim Wettkampf antreten.

Die Zuschauer und Athleten waren eingeladen, ihre alten Weihnachtsbäume mitzubringen, um sie auf einem großen Haufen zu verbrennen. Wer einen Baum bringe, bekomme "einen Glühwein für umme", sagte Laubscher. Im vergangenen Jahr wurden knapp 100 Bäume verbrannt.