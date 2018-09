Bei einem Gemeindefest in Baden-Württemberg sind am Sonntagnachmittag mehrere Menschen von einem Hornissenschwarm attackiert worden. Insgesamt wurden 18 Besucher des "Wein-Wander-Tags" im Ort Weingarten verletzt, wie die Polizei mitteilte. 13 Personen mussten demnach zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Hornissen hätten die Menschen am Sonntag gegen 14.45 Uhr "ohne erkennbaren Anlass" attackiert, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Durch die Stiche sei aber niemand in Lebensgefahr, Kinder wurden nicht verletzt.

Der Rettungsdienst war den Angaben zufolge mit zwei Notärzten, zehn Fahrzeugen sowie mehreren örtlichen Notfallhilfen der umliegenden Orte im Einsatz. Außerdem wurde ein Fachmann für Hornissen hinzugerufen, um ein Umsetzen des Nestes zu prüfen. Der betreffende Bereich des Gemeindefestes wurde abgesperrt.