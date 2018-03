Skandal beim Weißer Ring Landesvorsitzender Döring tritt zurück

Der Landesvorsitzende des Weißen Rings Schleswig-Holstein, Uwe Döring, ist am Samstag zurückgetreten. Er wolle Schaden vom Weißen Ring abwenden, sagte der frühere Justizminister Döring am Samstag in Neumünster. Auch Dörings Stellvertreter Uwe Rath hat nach Angaben der "Lübecker Nachrichten" alle Ämter niedergelegt.

Grund für die Rücktritte sind Vorwürfe gegen den ehemaligen Leiter der Lübecker Außenstelle des Weißen Rings, Detlef Hardt. Dieser steht nach SPIEGEL-Informationen unter Verdacht, zwei Frauen sexuell belästigt und genötigt zu haben, die sich dem Opferhilfeverein anvertraut hatten.

Die Frauen im Alter von 40 und 50 Jahren hatte Strafanzeige gegen den 73-jährigen pensionierten Polizeihauptkommissar Hardt gestellt. Seit dieser Woche liegen ihre Anzeigen der Staatsanwaltschaft vor.

Hardt wies die Vorwürfe zurück. "Das ist ehrverletzend und widerlich", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Er wisse von keiner Anzeige, habe aber selbst Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet. Für den Weißen Ring habe er weit mehr als 1000 Fälle betreut.

Die zwei Frauen indes, die unabhängig voneinander Anzeige erstatteten, bekräftigten ihre Vorwürfe. Nach SPIEGEL-Informationen soll sich Hardt vor einer der Frauen entblößt haben.

Der Weiße Ring setzt sich seit Jahrzehnten für Kriminalitätsopfer ein. Der Verein finanziert sich über Spenden.

Döring sagte, der Weiße Ring habe von ähnlichen Vorwürfen bereits im November 2016 erfahren. Daraufhin sei mit Hardt vereinbart worden, dass er keine Frauen mehr unter vier Augen zur Beratung empfangen dürfe.

Im Juli 2017 habe der Verband Hardt zum Rücktritt als Außenstellenleiter gedrängt. Von Frauen seien bei einer Hotline seit Jahresanfang zehn weitere Fälle geschildert worden.

Döring war erst vor wenigen Tagen erneut zum Landesvorsitzenden des Weißen Rings in Schleswig-Holstein gewählt worden. Döring und sein ebenfalls einstimmig wiedergewählter Stellvertreter Rath sollten eigentlich für die nächsten vier Jahre den Landesvorstand bilden.