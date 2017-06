Heiles Dorfleben Das Glücksrezept von Werpeloh

Wie frische Kuchenstreusel liegt die aufgelockerte Erde zwischen den Sträuchern und Blümchen gegenüber der Kirche, ansonsten: nichts. Kein Unkraut, kein Moos. Ein Beet wie aus dem Gartenkatalog. Johann Geerswilken schaut lächelnd auf die Grünflächen rund um das Pfarrhaus von Werpeloh. Er ist Bürgermeister des 1100-Seelen-Dorfs im Westen Niedersachsens. Der Rasen und die Hecken wirken wie mit Wasserwagen vermessen, und Geerswilken sagt: "Joa, so is datt hier."

SPIEGEL ONLINE Bürgermeister Johann Geerswilken

Ja, so ist das in Werpeloh, Samtgemeinde Sögel, Kreis Emsland: Nicht das Bauamt lässt die öffentlichen Blumenbeete aufhübschen, sondern die Werpeloher selbst machen das. Rund um die Kirche gärtnern regelmäßig die ehrenamtlichen "Franziskusgärtner", das Areal am Heimathaus ist Zuständigkeitsbereich der "Loofhakers", für die restlichen Grünflächen im Ort sorgen weitere "Beetpaten". Sie alle machen das freiwillig, unbezahlt, in ihrer Freizeit.

Der Zustand der Werpeloher Blumenbeete sagt viel über die Verfassung des Dorfes: Solidarität, Ordnung und Engagement, darauf legen die Einwohner Wert. Dass der Staat sich angesichts einer massiven Strukturkrise aus der Provinz zurückzieht, dass Dörfer aussterben und ganze Landstriche verfallen, dass immer mehr Arztpraxen, Läden und Schulen schließen - in Werpeloh ist nichts davon zu merken.

Was läuft in Werpeloh so anders als im Rest der Republik?

