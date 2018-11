Wetter am Wochenende Schmuddel-Advent

Nach Frost und Glätte in weiten Teilen Deutschlands im Lauf der Woche wird es zum Wochenende wieder deutlich milder. Vielerorts dominiere zum ersten Advent mildes und unbeständiges Herbstwetter, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Schnee gibt es mit dem Start des meteorologischen Winterbeginns am 1. Dezember demnach nur auf den höchsten Bergen.

Am Samstag soll es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt bleiben, es könne gebietsweise regnen. Nur in den Alpen wird es laut Wetterdienst längere Zeit sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen der Vorhersage zufolge zwischen 1 Grad im Bayerischen Wald und 13 Grad am Oberrhein, bei schwach bis mäßigem Wind. Vor allem im westlichen Bergland kann es in Böen teils stark bis stürmisch werden, auf den Bergen sind Sturmböen möglich.

Glatte Straßen möglich

In der Nacht zu Sonntag soll sich von West nach Ost dichte Bewölkung ausbreiten, zeitweise kann es regnen. Mit Temperaturen zwischen minus 3 Grad in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen und 9 Grad am Niederrhein kann es mancherorts glatt werden. Bereits am Freitag hat Glätte im Osten Bayerns zu weit mehr als 100 Unfällen geführt, mehrere Menschen wurden verletzt.

An der Zugspitze in Bayern hat am Freitag später als geplant auch der Wintersportbetrieb begonnen. Drei von zwölf Pisten können Ski- und Snowboardfahrer in dem Skigebiet bei Garmisch-Partenkirchen nutzen. Schneedepots aus dem Vorjahr liefern die Grundlage hierfür: "Wir leben vom Schnee von gestern", sagte Matthias Stauch, kaufmännischer Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn.

"Trotz des Wahnsinnssommers ist sehr viel übrig geblieben." Insgesamt liegen am mit 2962 Metern höchsten Berg Deutschlands rund 25 Zentimeter Schnee. Warmer Föhnwind hatte einen Saisonstart am 16. November an der Zugspitze verhindert. Erst in einer Woche sollen an der Zugspitze weitere Pisten öffnen, auch am Nebelhorn, am Fichtelberg und in Reit im Winkl soll dann Skifahren möglich sein.

Am Sonntag hält sich das wechselhafte Wetter mit eher milden Temperaturen und Regen. Im Westen können laut Wetterdienst vereinzelte Gewitter und Sturmböen auftreten. Auch am Montag bleibt es bedeckt und windig, der Regen breitet sich mehr aus. Die Werte liegen zwischen 9 Grad im Nordosten sowie im südöstlichen Bergland und 16 Grad am Oberrhein. In Gipfellagen sind schwere Sturmböen möglich.