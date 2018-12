Weihnachtswetter 2018 Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst Du geschneit...

Weiße Weihnachten? Fehlanzeige! Nach stürmischen Böen und Regen am vierten Adventswochenende wird das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vielerorts nun neblig-trüb. Im Lauf des Abends und in der kommenden Nacht könne im Nordosten der Wind auffrischen.

Nur in höheren Lagen mancher Gebirge könnten in den nächsten Tagen ein paar Flocken statt Regen vom Himmel fallen, teilte der DWD mit. In den ostbayerischen Mittelgebirgen und im Erzgebirge seien oberhalb von etwa 400 Meter einige Zentimeter Neuschnee möglich, an den Alpen oberhalb von 600 Metern.

Rhein-Pegel steigt

Die Temperaturen bleiben andernorts laut Vorhersage tagsüber oft über dem Gefrierpunkt und in Teilen Deutschlands zeigt sich auch die Sonne für einige Stunden. An Heiligabend verziehen sich die letzten kräftigen Niederschläge vom Wochenende allmählich Richtung Alpen.

Laut Vorhersage gibt es nur noch einzelne Schauer und im Norden und Westen bleibe es in der Regel trocken - auch scheine die Sonne. Im Osten soll es mit Höchstwerten von 2 bis 5 Grad etwas kühler werden. Sonst herrsche bei bis zu zwölf Grad sehr mildes Winterwetter. Nachts kann es verbreitet frieren.

Am Ersten Weihnachtstag ist es laut DWD in der Nordosthälfte stark bewölkt, auch regnet es ab und zu. In höheren Lagen des Erzgebirges und Harzes falle Schnee. Sonst sei es oft neblig-trüb, im Südwesten heiter. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage 3 bis 8 Grad. An der Ostsee und im höheren Bergland rechnen die Experten mit starken bis stürmischen Böen.

Am Zweiten Weihnachtstag ist es laut Wetterdienst im Norden bedeckt bis stark bewölkt und regnerisch. In der Mitte und im Süden ist es dem DWD zufolge gebietsweise neblig-trüb, dort bleibt der Regen aber aus. Im Südwesten und an den Alpen scheint länger die Sonne, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat. Höchstwerte zwischen 2 und 7 Grad.

Durch den vielen Regen am Wochenende rechnet das Hochwassermeldezentrum in Mainz auch mit einem Anschwellen des Rheins. Im Bereich des Pegels Maxau in Karlsruhe wird demnach die Meldehöhe von sieben Metern voraussichtlich über Weihnachten überschritten. Der Scheitel könne bei etwa 7,20 Meter bis 7,30 Meter liegen, für die Schifffahrt bedeutet das erste Einschränkungen.