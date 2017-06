Starkregen in Berlin Feuerwehr ordnet Ausnahmezustand an

Die Berliner Feuerwehr hat wegen des Starkregen in der Hauptstadt vorsorglich den Ausnahmezustand angeordnet. Eingehende Anrufe etwa zu überfluteten Kellern werden dadurch gewichtet und nach Dringlichkeit geordnet. Zahlreiche Straßen in der Hauptstadt standen am Donnerstagmittag unter Wasser. Auf der Autobahn 100 soll ein Auto vom Wasser eingeschlossen sein, meldete die Feuerwehr.

"Wir haben schon 200 wetterbedingte Einsätze, zahlreiche Freiwillige Feuerwehren werden alarmiert", teilte die Behörde mit. Sie empfahl: "Bekämpfen Sie kleinere Wasserschäden selbst."

#Dauerregen. Seit 12:30 Uhr befinden wir uns im Ausnahmezustand Wetter. Wir priorisieren nun die unwetterbedingten Einsätze — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 29. Juni 2017

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt derzeit vor Starkregen im Osten, Norden und Nordosten Deutschlands. Örtlich könnten binnen sechs Stunden 30 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, hieß es.

Zuvor waren Unwetter in der Nacht zum Donnerstag über den Süden und Osten Deutschlands gezogen. Am Stuttgarter Flughafen musste wegen Gewitters der Flugverkehr für etwa eine Viertelstunde unterbrochen werden. Auch in den übrigen Teilen Baden-Württembergs sowie in Bayern meldete die Polizei zum Teil stärkeren, länger andauernden Regen.

In einigen Orten in Ostdeutschland liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet. In Sachsen sowie in einigen Orten in Süddeutschland kam es laut einem Sprecher der Deutschen Bahn zu Beeinträchtigungen im regionalen Zugverkehr - etwa wegen Oberleitungsschäden. Wichtige Fernverkehrsstrecken waren aber nicht betroffen.

Heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel haben in Polen zu Stromausfällen geführt. Etwa 30.000 Haushalte waren ohne Strom, wie das Sicherheitszentrum der Regierung (RCB) mitteilte. Am stärksten traf es demnach die Wojewodschaft Mazowieckie in Zentralpolen. Vielerorts wurden Bäume herausgerissen und Keller geflutet.

Tausende Feuerwehrmänner waren Behördenangaben zufolge im Einsatz und beseitigten die Schäden. Angaben zu Verletzen gab es bislang nicht. Das Sicherheitszentrum warnte vor allem in Westpolen vor weiteren Gewittern und riet Anwohnern, möglichst in ihren Häusern zu bleiben.