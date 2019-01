Gute Nachrichten für Skifahrer: Am Wochenende wird in den Alpen und im süddeutschen Bergland viel Schnee erwartet. Für alle anderen Regionen setze sich das "nasskalte" Wetter fort, sagte Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

An der See und im äußersten Nordwesten und Westen soll es in der Nacht zum Samstag frostfrei bleiben, ansonsten werden Tiefstwerte zwischen minus einem und minus sieben Grad erwartet. An den Alpen und im östlichen Bergland könne es noch kälter werden.

Am Samstag ist demnach von den Küsten über das norddeutsche Tiefland bis in die tiefen Lagen des westlichen und zentralen Mittelgebirgsraumes fast durchweg Regen zu erwarten.

Wegen gefrierenden Regens könne es örtlich Glatteis geben, sagte Leyser. Auch der Schnee könne einige Probleme bereiten. In Staulagen unmittelbar an den Alpen komme bis Sonntag wohl ein halber Meter Neuschnee zusammen, punktuell auch mehr. Im Alpenvorland sei mit 15 bis 30 Zentimetern zu rechnen.

DPA Graupelschauer in Leipzig

"Diese regelrechten Schneemassen werden sicherlich zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr führen", sagte der DWD-Meteorologe. Auch die höheren Lagen von Schwarzwald, Schwäbischer Alb und Bayerischem Wald werden sich laut Leyser bis Sonntag tief verschneit präsentieren. Im Süden und Osten kann es zu leichtem Frost zwischen null und minus drei Grad kommen, sonst werden Tiefstwerte zwischen vier und null Grad erwartet.

In der kommenden Woche setzt sich das unbeständige, wolkenreiche und feuchte Wetter laut DWD fort, wobei das Temperaturniveau im Wochenverlauf etwas zurückgehen soll. Eventuell kann es auch in flacheren Regionen schneien.