Wetter in Deutschland So schön war's - und wird's

Das schöne Wetter am Sonntag hat besonders am Rhein hochsommerliche Temperaturen mit sich gebracht. Spitzenreiter war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Köln-Stammheim mit 27,8 Grad. In Bad Neuenahr-Ahrweiler bei Koblenz wurden 27,6 Grad gemessen. Sommerwetter herrschte auch am Niederrhein in Tönisvorst (27,5 Grad) und Kleve (27,2 Grad) sowie im badischen Freiburg mit 27 Grad.

Und es ist noch nicht vorbei: Nach DWD-Angaben hält Hoch "Quinlan" noch einige Tage durch - das heißt, es bleibt noch bis zur Mitte der Woche sommerlich warm. Bis zu 14 Sonnenstunden und Höchsttemperaturen zwischen 20 und 29 Grad sagt der DWD für Montag und Dienstag voraus. Lediglich am Alpenrand und im Schwarzwald kann es demnach vereinzelt regnen und gewittern.

Super-#sonnig und warm bis sehr warm! Am Dienstag im Westen lokal 30 Grad nicht ganz ausgeschlossen! /V pic.twitter.com/d7v7zqqGBV — DWD (@DWD_presse) 6. Mai 2018

Ab Mittwoch mehren sich die Anzeichen für erste Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Mit Werten zwischen 23 und 28 Grad bleibt es aber warm. Spätestens am Donnerstag wird es etwas kühler, wenn "Quinlan" sich in Richtung Russland verabschiedet.

PLZ-Wetter Deutschland POSTLEITZAHL / ORT



Im April verzeichnete Deutschland übrigens einen Wärmerekord: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war es mit hochgerechnet 12,4 Grad Temperaturdurchschnitt der wärmste April seit Beginn der Aufzeichnungen 1881.