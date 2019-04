Wetter am Wochenende Sonntag am Samstag

Das Schmuddelwetter mit grauem Himmel und Regen der vergangenen Tage ist vorbei: Auch wenn Tief "Philipp" anhält, wird es an diesem Wochenende deutlich freundlicher. Die Sonne wird sich am Samstag laut Deutschem Wetterdienst im Tagesverlauf von Osten her durchsetzen. Mit dem Sonnenschein steigt auch die Temperatur und es wird mild - im Osten Deutschlands sogar bis zu 22 Grad warm.

Vorhersage der Bewölkung für morgen: In weiten Teilen sonnig, im Westen und Südwesten ein paar Wolken, aber trocken. /V pic.twitter.com/dVfOPYCWCa — DWD (@DWD_presse) 5. April 2019

Während in der Nacht zum Sonntag gebietsweise Frostgefahr besteht, wird tagsüber vor allem im Norden und Osten weitgehend wolkenloser Himmel erwartet. Richtung Saar und südlich der Donau dürfte es hingegen wolkig oder stark bewölkt sein, zeitweise ist mit Regen zu rechnen.

Die Temperaturen sollen bist auf 18 bis 20 Grad steigen, nur in Gebieten mit Wolkendecke bleibt es mit 13 bis 17 Grad kühler. An den Küsten wird es wegen eines frischen Nordostwinds nicht wärmer als zehn bis 13 Grad.

Auch zum Wochenbeginn bleibt es im Norden trocken und freundlich. Im Süden soll es viele Wolken und Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen sollen mit Höchstwerten von 14 bis 19 Grad aber kühler als noch am Wochenende sein.