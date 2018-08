Die Nacht zum Montag hat vielen Gegenden Deutschlands ein wenig Abkühlung gebracht, der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) sprach von der "kühlsten Nacht seit langer Zeit". Im Norden fielen die Temperaturen bis auf 13 Grad. Wärmer blieb es hingegen am Rhein und vor allem am Bodensee, wo die Temperaturen in der Nacht nicht unter 25 Grad fielen.

Für Montag erwarten Meteorologen nun wieder Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad. Vor allem im Süden des Landes könne es besonders heiß werden, sagte eine DWD-Mitarbeiterin am frühen Montagmorgen. Dort drohten im Laufe des Tages einzelne Schauer und Gewitter.

Am Dienstag ist erneut Schwitzen angesagt bei Höchstwerten von 34 bis 38 Grad. "Punktuell kann es sogar noch etwas heißer werden, so dass mit einer hohen und extremen Wärmebelastung zu rechnen ist", teilte der DWD mit. Am Mittwoch werden demnach vor allem im Osten Deutschlands bis zu 39 Grad erwartet.

Am Donnerstag ließen dann kräftige Gewitter mit Starkregen die Temperaturen vielerorts etwas fallen, hieß es vom DWD. "Spätestens am Wochenende sollte die mittlerweile historische Hitzewelle aber überall in Deutschland beendet sein."