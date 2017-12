Wetzlar Mann klemmt sich in Altkleidercontainer ein und stirbt

Ein Mann hat sich im hessischen Wetzlar in einem Altkleidercontainer eingeklemmt und ist dabei ums Leben gekommen. Der 40-Jährige steckte kopfüber im Einwurfschacht fest. Der Mann habe sich an der Klappe vorbei mit dem Oberkörper in den Container hineingelehnt, teilte die Polizei erst jetzt zu dem Unglück am ersten Weihnachtsfeiertag mit.

So habe er wohl an die Kleidung im Inneren herankommen wollen. Nach ersten Erkenntnissen klemmte der Kippmechanismus den Mann in Höhe des Bauches ein. Der mit Bügel und Ladeklappe versehene Container sei so konzipiert, dass die Kleidung im Inneren geschützt werden soll.

Zeugen verständigten Polizei und Rettungskräfte, nachdem sie den leblosen Mann entdeckten. Die Feuerwehr schnitt den Container mit Spezialwerkzeug auf. Ein Notarzt versuchte, den Mann wiederzubeleben. Doch die Hilfe kam zu spät. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache des Mannes aus Rumänien klären.

Ein ähnlicher Fall hatte sich im September 2016 in Laubach nahe Gießen ereignet. Ein Flüchtling aus Syrien blieb ebenfalls stecken und starb kurz darauf.