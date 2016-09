Aus Angst vor Terror Wiesn-Wirte verschärfen ihr Sicherheitskonzept

Wie es aussieht, rüsten die Wirte auf dem Münchner Oktoberfest aus Angst vor Terrorismus auf. In mindestens zwei Festzelten soll es erstmals Kameras geben, zudem sollen mehr Sicherheitsleute eingesetzt werden.

Im Hofbräu-Zelt soll es demnach 26 Kameras geben, der Sicherheitsdienst dort will seine Kräfte um 25 Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr aufstocken. So sollen zu Spitzenzeiten 135 Security-Mitarbeiter im Einsatz sein, die Besucher trotz der Personenkontrollen am Eingang des Festgeländes nochmals kontrollieren und im Zweifel abweisen können sollen.

Auch Wirte-Sprecher Toni Roiderer hat sein Hacker-Festzelt, den "Himmel der Bayern", in diesem Jahr erstmals mit 30 Kameras ausgestattet, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Überall, wo es wichtig ist", werde in diesem Jahr gefilmt. Ob es noch weitere Zelte mit Überwachungskameras gebe, wisse er nicht. Auch die Wiesn-Pressestelle der Stadt München konnte dazu keine Angaben machen.

Nach dem Amoklauf eines 18-jährigen Schülers in München und den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen in Würzburg und Ansbach war erneut über die Sicherheitslage bei Großveranstaltungen diskutiert worden. Im August beschloss die Stadt München, auf der diesjährigen Wiesn ein Rucksackverbot zu verhängen. Außerdem soll es Personenkontrollen und einen mobilen Zaun am Rande des Festgeländes geben.